Не по пути

В 2025 году в Татарстане может быть введен запрет на привлечение мигрантов к десяти видам трудовой деятельности. Согласно проекту указа раиса республики, иностранные граждане не смогут, в том числе работать таксистами, охранниками, юристами, ветеринарами. В пресс-службе Минтруда Татарстана пояснили, что запрет будет действовать в тех сферах, в которые можно привлечь кадры из числа граждан РФ. Эксперты видят и плюсы, и минусы нововведения — с одной стороны, запрет может вызвать нехватку рабочей силы, с другой — снизить социальное напряжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запрет мигрантам на работу в такси могут ввести в Татарстане

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Запрет мигрантам на работу в такси могут ввести в Татарстане

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Татарстане планируют ограничить сферы деятельности, в которых могут работать иностранные граждане. Проект соответствующего указа раиса республики проходит антикоррупционную проверку.

Если он будет одобрен, то с 2025 года иностранные граждане не смогут перевозить опасные грузы, работать водителями такси и арендованных автомобилей, охранниками, бухгалтерами, организаторами лотерей и азартных игр, ветеринарами, специалистами по ремонту бытовой и компьютерной техники, финансистами и страховщиками (кроме обязательного социального обеспечения).

В пресс-службе Минтруда Татарстана пояснили, что по законодательству субъекты имеют право устанавливать ограничения по отдельным видам экономической деятельности. «Запрет предлагается установить в тех сферах, где есть возможность удовлетворения кадровой потребности за счет специалистов из числа граждан Российской Федерации», — сообщили «Ъ Волга-Урал» в министерстве.

Ограничения на работу мигрантов будут действовать один год. В указе устанавливается переходный срок в три месяца, чтобы организации привели свой штат в соответствии с принятыми нормами.

В пресс-службе Общественного совета по развитию такси рассказали, что требование силовым мигрантам работать в сфере такси не новое — такое ограничение уже действует в ряде субъектов России. В большинстве регионов количество таксистов-иностранных граждан не превышает 5–7% от числа водителей. Ограничения на работу иностранцев в совете не рассматривают как главный фактор дефицита таксистов.

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, комментируя проект указа раиса, предположил, что принятие указа не создаст социальной напряженности.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что запрет на некоторые виды трудовой деятельности, напротив, позволит снизить социальное напряжение, а также обеспечит безопасность, например, при перевозке опасных грузов. При этом эксперт полагает, что могут возникнуть проблемы у работодателей в связи с необходимостью повышения зарплат и ростом операционных расходов.

По мнению Ярослава Кабакова, нехватка специалистов может стать серьезной проблемой в высококвалифицированных областях, таких как страхование и финансовые услуги. Но и в этом можно найти плюсы, следует ожидать профессионального роста у дефицитных специалистов.

Диана Соловьёва