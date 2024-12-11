Рамзан Кадыров встретился Антоном Вайно и Александром Новаком

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился в Москве с руководителем администрации президента России Антоном Вайно и заместителем председателя правительства Александром Новаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров и Антон Вайно

Фото: @RKadyrov_95 Рамзан Кадыров и Антон Вайно

Фото: @RKadyrov_95

Глава Чечни заявил, что в ходе беседы с господином Вайно нашел «полную поддержку» по каждому из озвученных вопросов. Он рассказал, что в регионе реализуют 14 национальных и 33 региональных проектов. По его словам, республика занимает первое место среди субъектов России по уровню достижения нацпроектов. Господин Вайно в свою очередь отметил эффективное взаимодействие администрации президента с местными властями и качественное выполнение поручений главы государства в Чечне.

«Словом, текущий год республика завершила на отлично, без нареканий со стороны федерального центра. Это очень радует. Очень благодарен Антону Эдуардовичу за высокую оценку деятельности нашей команды и всестороннюю помощь в решении проблемных вопросов»,— написал господин Кадыров в Telegram-канале.

Пресс-служба правительства сообщила, что во время встречи господина Кадырова и господина Новака стороны обсудили развитие региона в 2025 году. В частности, речь шла об инвестициях в энергетику, инфраструктуру, туризм, здравоохранение, образование и культуру республики.

10 октября Рамзан Кадыров сообщал о встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По его словам, они обсуждали вопросы социально-экономического развития республики и работу чеченских властей в 2024 году.