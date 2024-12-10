Кадыров рассказал о встрече с Мишустиным в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что во время поездки в Москву он встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По его словам, они обсудили вопросы социально-экономического развития Чечни. Пресс-служба правительства о встрече премьера с Рамзаном Кадыровым не сообщала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин и Рамзан Кадыров в апреле 2021 года

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Мишустин и Рамзан Кадыров в апреле 2021 года

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«При Михаиле Владимировиче существенно повысилось качество работы Правительства РФ. При сложностях, имеющихся в экономике, кабинет министров демонстрирует высокую эффективность»,— написал глава Чечни в Telegram-канале. Он добавил, что правительство оказывает республике всю необходимую поддержку.

Рамзан Кадыров также сообщил, что премьер высоко оценил работу чеченских властей за прошедший год. По его словам, объем строительства вырос на 71,9% по сравнению с прошлым годом, в промышленной сфере рост составил 30%, а производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 3%. Уровень безработицы снизился с 8% до 5,5%.

Глава Чечни поблагодарил премьер-министра. Он добавил, что под руководством Михаила Мишустина взаимодействие властей республики и федерального правительства вышло на самый высокий уровень.

Правительство в последний раз сообщало о встрече премьер-министра и главы Чечни в июле. Тогда Михаил Мишустин прилетал в Грозный на Кавказский инвестиционный форум.