Хуан-царевич

Доминиканский бейсболист Хуан Сото стал первым в истории спортсменом, общая сумма контракта которого превысила отметку $700 млн. Рекордный договор сроком на 15 лет с ним заключил клуб Главной бейсбольной лиги (MLB) «Нью-Йорк Метс». Соглашение отражает общую тенденцию: после окончания пандемии коронавируса все ведущие профессиональные американские чемпионаты резко увеличили доходы и могут предлагать своими нынешним звездам такие деньги, на которые звезды прежние рассчитывать не могли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Нью-Йорк Метс» Хуан Сото за 15 лет сможет заработать в общей сложности около $800 млн

Фото: Noah K. Murray / AP В «Нью-Йорк Метс» Хуан Сото за 15 лет сможет заработать в общей сложности около $800 млн

Фото: Noah K. Murray / AP

О том, что «Нью-Йорк Метс» заключил беспрецедентный контракт с доминиканским бейсболистом Хуаном Сото, сообщили ESPN, MLB Network и еще ряд источников. Для США новость в любом случае стала бы событием, поскольку речь идет об одной из суперзвезд пользующегося в этой стране исключительной популярностью вида, которая к тому же после окончания осенью предыдущего сезона получила статус свободного агента и некоторое время не могла определиться с будущим. Американские медиаресурсы утверждали, что за Сото борются сразу несколько клубов, включая «Нью-Йорк Янкис». В нем он очень удачно отыграл прошлый чемпионат: во многом благодаря 26-летнему Хуану Сото, играющему на важной позиции аутфилдера, команда добралась до World Series — решающей серии play-off. В ней она, правда, уступила «Лос-Анджелес Доджерс». Однако в итоге Сото предпочел уйти в клуб-сосед «Янкис», тоже являющийся чрезвычайно ярким спортивным брендом и принадлежащий полному амбиций в спортивной отрасли миллиардеру Стивену Коэну. Но в событие именно топовое новость превратили детали сделки.

В сделке, естественно, прежде всего поражает сумма. За 15 лет Хуан Сото заработает $765 млн.

Причем это, скорее всего, только гарантированная зарплата. Условия договора предусматривают автоматическое увеличение годовых выплат Сото на $4 млн в случае, если он не активирует пункт о прекращении его действия через пять лет. Таким образом, фактическая суммарная стоимость стремится к $800 млн.

В любом случае речь идет о рекордном для спорта по размеру контракте. Побитый Хуаном Сото и «Нью-Йорк Метс» — тоже из бейсбола и продержался ровно год. В декабре 2023-го японец Сёхэй Отани заключил договор с «Лос-Анджелес Доджерс» на $700 млн. Впрочем, он рассчитан на десять лет. Таким образом, по среднему годовому заработку Отани все-таки превосходит Сото: у японца он составляет $70 млн, у доминиканца — $51 млн без учета надбавок.

До Сёхэя Отани ближе всего к отметке $700 млн по общей стоимости договора подобрался лучший футболист текущего века, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Большинство источников считают, что по контракту с «Барселоной» в период с 2017 по 2021 год аргентинец заработал более $670 млн. Это означает, что его среднегодовой заработок в то время был чуть ли не в десять раз выше, чем у Отани.

Среди спортсменов с действующими соглашениями ближе всех к двум бейсболистам по суммарной стоимости контракта располагается, судя по всему, еще один выдающийся футболист — Криштиану Роналду.

По окончании текущего сезона истекает договор португальца с катарским клубом «Аль-Наср» сроком на два с половиной года. Годовая зарплата Роналду в нем, по данным Forbes и других изданий,— $200 млн или немного больше, если включать в нее бонусы. Соответственно, весь договор оценивается в $500 млн с лишним. Остальные крупнейшие в истории контракты до этого рубежа не дотягивают.

На самом деле тот факт, что «Нью-Йорк Метс» оказался в состоянии обеспечить своему новичку такие шикарные финансовые условия, не должен сильно удивлять. Контракт Хуана Сото вполне укладывается в чересчур заметный тренд. Все четыре ведущих американских профессиональных чемпионата после пандемии коронавируса быстро смогли не просто выйти на допандемийный уровень доходов, но и существенно превзойти его. А экономическая ситуация в североамериканских лигах улучшается с каждым сезоном. По сравнению с минувшим во всех зафиксирован существенный рост поступлений. У MLB он был совсем бурным, десятипроцентным, благодаря чему годовой доход лиги достиг $11,34 млрд. Приблизительно такой же он у Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — $6 млрд, а у Национальной футбольной лиги (НФЛ), наиболее преуспевающей среди четырех,— $20,2 млрд.

Нет ничего странного, что во время роста во всех лигах заключались грандиозные контракты с игроками. В НФЛ в 2024 году «Даллас Ковбойс» договорился о соглашении с Даком Прескоттом на $240 млн за четыре сезона, а «Джексонвилл Джагуарс» — о контракте с Тревором Лоуренсом на $275 млн за пять сезонов. Летом рекордные контракты были подписаны в НБА и НХЛ. Стоимость пятилетнего соглашения баскетболиста Джейсона Тейтума с «Бостон Селтикс» — $314 млн, а восьмилетнего соглашения хоккеиста Леона Драйзайтля с «Эдмонтон Ойлерс» — $112 млн.

Алексей Доспехов