Владелец Zara получил рекордную квартальную прибыль

Испанская компания Inditex Group (владеет марками Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho и др.) отчиталась о рекордной чистой прибыли по итогам третьего квартала финансового года (август—сентябрь 2024 года). Но, несмотря на это, акции компании упали на 6%, так как результаты оказались хуже прогнозов аналитиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам квартала чистая прибыль Inditex достигла €1,68 млрд, это на 6% выше прошлогоднего показателя. Тогда прибыль компании составила €1,59 млрд, что до сих пор и оставалось квартальным рекордом испанского ритейлера. Однако аналитики, опрошенные Factset, ожидали, что чистая прибыль компании достигнет €1,77 млрд. Выручка Inditex в третьем квартале составила €9,36 млрд против прогноза €9,51 млрд.

В компании отметили, что наводнение в Испании, ключевом для Inditex рынке, и закрытие некоторых магазинов несильно повлияли на квартальные показатели. Куда сильнее на положении дел сказалось ослабление евро по отношению к доллару. При этом, согласно отчету, продажи в начале четвертого квартала выросли на 9% по сравнению с прошлым годом без учета колебаний курса валют.

О том, как компания из Гонконга пытается отсудить у группы Inditex бренд одежды Bershka, читайте в материале «Бренды складывают в портфель».

Кирилл Сарханянц