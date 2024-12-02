Правительство и Совет федерации обсудят приоритеты на ближайший год

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко проведет во вторник в Совфеде совещание со статс-секретарями, на котором планируется подвести итоги совместной работы и определить приоритеты на следующий год. Это мероприятие проводится ежегодно с 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По итогам прошлогоднего совещания был сформирован перечень из 23 вопросов, требующих внимания правительства (на сегодняшний день 21 пункт из списка уже выполнен). Их исполнение взял под личный контроль вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В частности, по итогам договоренностей разработан план финансового оздоровления «Почты России» в рамках стратегии развития компании до 2030 года. Также подготовлена согласованная позиция Белого дома по ужесточению контроля за производством метилового спирта. Кроме того, в прошлом году сенаторы обратились к правительству с предложением принять меры по регулированию маркетплейсов и агрегаторов такси. В результате в Белом доме решили подойти к вопросу шире и разработали законопроект «О платформенной экономике», который планируется внести в Думу уже в начале следующего года.

Как рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, в числе приоритетов на ближайший год статс-секретари и сенаторы обсудят, в частности, защиту граждан от мошеннических схем при оформлении микрозаймов и новые меры поддержки семей, имеющих детей. Кроме того, речь пойдет об обязательном отражении в системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) актуальной информации о необходимости разработки подзаконных актов на каждой стадии рассмотрения законопроекта. Как пояснил собеседник “Ъ”, это связано с тем, что при рассмотрении инициатив в Думе часто возникает ситуация, когда срок вступления закона в силу не учитывает времени, необходимого для разработки подзаконных актов с учетом предусмотренных регламентом процедур.

Ксения Веретенникова