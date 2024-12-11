Оперный певец Абдразаков возглавил Севастопольский театр оперы и балета
Руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета стал оперный певец Ильдар Абдразаков, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ильдар Абдразаков
Фото: olga_b_lyubimova
Госпожа Любимова отметила, что Илья Абдразаков — заслуженный артист России, солист Большого и Мариинского театров, лауреат госпремии РФ, в также многочисленных отечественных и международных премий.
«Желаю от всей души успехов и вдохновения для решения новых творческих задач»,— написала Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
Напомним, Севастопольский театр оперы и балета строится на мысе Хрустальном по поручению президента РФ Владимира Путина. По данным местных властей, он станет частью культурного комплекса, в который также входят хореографическая академия и художественная галерея.