Агрофирма «Южная» подала иск к компании Елены Кретовой на 428 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск АО «Агрофирма "Южная"» к компании «Консультанты Урала», которой владеет Елена Кретова, дочь бывшего владельца агрохолдинга «Ариант» Александра Аристова. Заявитель требует взыскать с ответчика более 428,8 млн руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано в суд 10 декабря 2024 года. Подробностей об исковых требованиях пока нет.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 9 декабря этого года Арбитражный суд Челябинской области вернул Елене Кретовой заявление к ООО «Центр пищевой индустрии — “Ариант”», ООО «Кубань-Вино» и АО «Агрофирма “Южная”» о признании недействительным договора купли-продажи 1/26 доли «Консультантов Урала» во владении земельным участком в Челябинском городском бору.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с семей бывших владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. В счет указанной суммы в пользу государства были изъяты акции ООО «Кубань-Вино», АО «Агрофирма “Южная”» (Краснодарский край) и ООО «ЦПИ — Ариант» (Челябинск).