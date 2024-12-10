Важней всего доля в доме

В Челябинске суд вернул иск Елене Кретовой, дочери бывшего владельца холдинга «Ариант» Александра Аристова. Заявительница адресовала иск трем национализированным компаниям, входившим в «Ариант», чтобы вернуть проданную в 2021 году долю ООО «Консультанты Урала» во владении земельным участком и имуществом в Челябинском городском бору стоимостью 1,3 млрд руб. По данным СМИ, на этой территории расположена резиденция семьи Александра Аристова. Причиной возврата иска стали неоплаченная госпошлина и отсутствие доказательств о владении Елены Кретовой компанией «Консультанты Урала».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным СМИ, на земельном участке, продажу части которого оспаривает Елена Кретова, расположены усадьбы экс-владельца «Арианта» Александра Аристова и его семьи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ По данным СМИ, на земельном участке, продажу части которого оспаривает Елена Кретова, расположены усадьбы экс-владельца «Арианта» Александра Аристова и его семьи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области вернул Елене Кретовой, дочери бывшего владельца холдинга «Ариант» Александра Аристова, заявление к трем компаниям агрохолдинга о признании недействительным договора купли-продажи 1/26 доли ООО «Консультанты Урала» во владении земельным участком в Челябинском городском бору. Сумма требований составляла 1,3 млрд руб. Информацию об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда.

«Поскольку к 6 декабря 2024 года обстоятельства, послужившие основанием для оставления иска без движения, не устранены, определением суда заявление возвращено истцу»,— отметили в пресс-службе суда.

ООО «Консультанты Урала» зарегистрировано в Челябинске в 2003 году. Компания расположена в челябинском Торговом центре на улице Каслинской, который до национализации «Арианта» в 2023 году также принадлежал Александру Аристову. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Елена Кретова является бенефициаром организации и владеет 100% долей в уставном капитале. Компания занимается «арендой и управлением собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом». Генеральным директором является Ирина Голышева, которая также руководит ООО «Группа компаний “Ариант”». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году ООО «Консультанты Урала» получило чистый убыток в размере 46,9 млн руб. Данных о выручке нет.

До возвращения заявления Елене Кретовой оно дважды было оставлено без движения. В последнем определении Арбитражного суда Челябинской области от 11 ноября 2024 года отмечено, что Елене Кретовой необходимо выплатить государственную пошлину в размере 6,9 млн руб. (пошлина рассчитывается исходя из суммы требований в размере 1,3 млрд руб.), представить доказательства своего участия в ООО «Консультанты Урала» с долей в размере 100%, представить договор о работе в компании и соглашение о его расторжении. В документах суда также отмечено, что Елена Кретова выплатила всего 15 тыс. руб. госпошлины.

Иск поступил в Арбитражный суд Челябинской области 1 октября 2024 года. В список ответчиков входят национализированные ООО «Центр пищевой индустрии — “Ариант”», ООО «Кубань-Вино» и АО «Агрофирма “Южная”». Земельный участок и имущество, долю во владении которыми намерена вернуть Елена Кретова, находится в Челябинском городском бору, рядом с Шершневским водохранилищем. Согласно кадастровой карте, на нем расположены нежилые здания бывшего спортивно-оздоровительного центра «Маяк».

Согласно документам суда, ответчики и ООО «Консультанты Урала», бенефициаром которого является Елена Кретова, заключили договор о купле-продаже 1/26 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок в 2021 году. По данным СМИ, на указанном участке расположены элитные усадьбы бывшего владельца агрохолдинга «Ариант» Александра Аристова и его семьи.

2 декабря Центр пищевой индустрии «Ариант» также подал в Арбитражный суд Челябинской области заявление к ООО «Консультанты Урала». Истец потребовал взыскать с компании проценты в размере более 12,8 млн руб. за пользование займом по договору от 18 августа 2021 года. Суд принял заявление к производству. Рассмотрение состоится 14 января 2025 года.

Предприниматели Александр Аристов и Юрий Антипов до 2020 года совместно владели Урало-Сибирской металлургической компанией, в состав которой входили ЧЭМК, «Кузнецкие ферросплавы», Серовский завод ферросплавов, ООО «Катав-Ивановский литейно-механический завод», «Метагломерат», а также группа компаний «Ариант». В 2020 году собственники УСМК решили разделить бизнес. Металлургические предприятия остались за Юрием Антиповым, а «Ариант» — за господином Аристовым.

Александр Аристов и члены его семьи в марте 2024 года стали соответчиками по иску о незаконном обогащении бывшего владельца предприятий группы ЧЭМК Юрия Антипова. Месяцем ранее по заявлению Генеральной прокуратуры России Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование об изъятии у Юрия Антипова в государственную собственность акций Челябинского электрометаллургического комбината, АО «Серовский завод ферросплавов» и «Кузнецких ферросплавов». Ведомство смогло доказать, что приватизация предприятий в 1990-х годах прошла незаконно.

В марте Генпрокуратура России подала заявление в Арбитражный суд Челябинской области с требованием взыскать с Юрия Антипова и членов его семьи 25,8 млрд руб., полученных в результате неосновательного обогащения.

Впоследствии сумма увеличилась до 105 млрд руб. Истец также расширил список ответчиков — в него попал Александр Аристов с семьей. В счет взыскания указанной суммы Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства 100% акций и имущество ООО «Кубань-Вино», «Агрофирмы “Южная”» и «Центра пищевой индустрии — “Ариант”». В результате суд удовлетворил требования надзорного ведомства в апреле 2024 года, после чего перечисленные компании перешли под управление «РСХБ-Финанс».

Ольга Воробьева