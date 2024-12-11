Госдума приняла внесенный Курултаем Башкирии закон о договорах дарения

Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект о нотариальном заверении договоров дарения недвижимости, разработанный Курултаем Башкирии. Закон вносит изменения в Гражданский кодекс РФ, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

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Председатель Курултая Константин Толкачев пояснил, что все договоры дарения недвижимости между гражданами теперь будут подлежать обязательному нотариальному заверению. По его мнению, это должно защитить граждан от мошенничества с жильем.

Господин Толкачев отметил, что многие люди не полностью осознают последствия дарения имущества. Особенно уязвимы в этом плане пожилые, одинокие или зависимые граждане. В результате они могут потерять свое единственное жилье, не осознавая этого.

Спикер парламента подчеркнул, что нотариальное удостоверение сделки поможет защитить права граждан. Сейчас передача прав на недвижимость по договору дарения может быть оформлена в упрощенном порядке через МФЦ, что иногда приводит к рискам. Учитывая значительную стоимость недвижимости, целесообразно усложнить процедуру для большей защиты имущественных прав граждан.

Майя Иванова