В Госдуме предложили продавать алкоголь только по спецотметке на «Госуслугах»

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов предложил новую меру для контроля продаж алкогольной продукции. Согласно внесенному в нижнюю палату законопроекту, перед покупкой спиртных напитков нужно будет пройти беседу с врачом-наркологом и получить подтверждающую запись на «Госуслугах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Законопроект предполагает, что граждане, достигшие 18 лет и желающие купить алкоголь, сначала проходят обследование у нарколога в специальном медучреждении. Там граждане также смогут получить «исчерпывающую информацию о негативных последствиях употребления алкоголя для здоровья», указывается в документе. По итогам обследования и профилактической беседы информация будет вноситься на Единый портал государственных услуг.

Автор инициативы проводит аналогию с получением водительского удостоверения: право на управление транспортным средством не предоставляется автоматически, требуются экзамен и медицинское заключение. Мера с внесением информации на «Госуслуги» позволит выявить граждан, у которых в раннем возрасте имеется склонность к алкогольной зависимости, а также оказать им помощь, считает автор.

Документ вносит поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Меры направлены на снижение потребления алкоголя и алкоголизма среди граждан, следует из пояснительной записки.

Подробнее о потреблении алкоголя в России — в материале «Ъ» «Россияне поднимают градус».