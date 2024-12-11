Столичные власти отказались от использования муляжей дорожных камер

Московские власти два года назад отказались от использования муляжей дорожных камер фиксации нарушений, сообщил глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык «Ъ». По его мнению, настоящий комплекс выходит не намного дороже.

Как рассказал господин Кизлык, водители стали использовать антирадары, чтобы определить муляж на дорогах. Московские власти пробовали ставить активные муляжи, которые мигали, как настоящие камеры с радаром. «В итоге пришли к выводу, что проще установить обычный работающий комплекс — это выходит не сильно дороже, потому что для активного муляжа все равно нужно подводить электричество»,— сказал глава ЦОДД «Ъ».

По мнению Михаила Кизлыка, благодаря такому решению столичные власти получают помимо контроля за нарушителями дополнительно мониторинг транспорта, который находится в розыске, и возможность видеоаналитики транспортных потоков.

В 2018 году ЦОДД проводил тендер на установку первых активных муляжей в столице. Тогда планировалось направить 335 млн руб. на установку 400 камер, способных считывать госномер машины и передавать информацию в полицию, но не фиксировать ПДД.

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