Суд постановил вернуть потраченные на осужденного Цеповяза деньги «Славы Кубани»

В процессе банкротства Вячеслава Цеповяза Арбитражный суд Краснодарского края аннулировал ряд выплат на сумму 21,8 млн руб. от ООО «Опытно-производственное хозяйство (ОПХ) "Слава Кубани"» на имя бывшего компаньона господина Цеповяза Вячеслава Тесли. Как сообщает «Ъ» со ссылкой на судебные акты, в 2020–2023 годах Вячеслав Тесля, имевший доверенность от господина Цеповяза, получал от ОПХ деньги, предназначенные осужденному в качестве платы за аренду принадлежащих господину Цеповязу сельхозугодий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Сначала 90% «Опытно-производственного хозяйства "Слава Кубани"» принадлежало Вячеславу Цеповязу и еще 10% — Вячеславу Тесле. За день до массового убийства в станице Кущевской — 3 ноября 2010 года — член «Цапков» передал свою часть бизнеса компаньону. Позже агрокомпания перешла матери и жене Цеповяза. В 2013 году Вячеслава Цеповяза осудили на 20 лет за преступления, совершенные в составе банды «Цапки», сейчас он находится в колонии строгого режима в Омской области.

В 2023 году господина Цеповяза признали банкротом. Финансовый управляющий Дмитрий Андреев, анализируя недавние сделки, совершенные доверенными лицами Цеповяза, обратил внимание на выплаты в пользу Вячеслава Тесли. Сам бывший компаньон пояснил, что полученные от ОПХ суммы потратил по указанию Вячеслава Цеповяза на уплату налогов и услуг адвокатов, а также на личные нужды находящегося в колонии «цапковского». Господин Тесля отметил, что, в частности, оплачивал свои авиаперелеты в Омскую область для встреч с Вячеславом Цеповязом, покупал вещи и продукты, которые отправлял посылками в колонию, переводил деньги на личный счет заключенного. При этом детально подтвердить расходы Вячеслав Тесля не смог.

Арбитражный суд Краснодарского края признал получение Вячеславом Теслей выплат в интересах Вячеслава Цеповяза недействительными сделками, бизнесмен должен перечислить спорную сумму на счет «цапковского» для включения ее в конкурсную массу. Господин Тесля обжаловал решение в апелляционной инстанции.

Татьяна Ручкина