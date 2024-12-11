В Москве раскрыты колл-центры, похитившие миллионы у граждан больше 20 стран

ФСБ и МВД пресекли деятельность трех колл-центров в Москве, подконтрольных находящемуся в розыске лидеру ОПГ «Химпром» Егору Буркину. По данным спецслужбы, мошенники похитили десятки миллионов долларов у жителей более 20 стран. Задержаны руководители и ряд сотрудников колл-центров.

В Москве было организовано несколько колл-центров примерно на 500 рабочих мест, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram. У организации было свое кадровое агентство для подбора и обучения персонала, а также служба безопасности. На момент прибытия полицейских в колл-центрах находилось больше 300 человек, среди которых были граждане более чем десяти государств ближнего и дальнего зарубежья.

Сотрудники колл-центров звонили иностранцам и убеждали инвестировать деньги в криптовалюту или деятельность торговых площадок. Потерпевшие переводили деньги на счета организаторов колл-центров, после чего общение с ними прекращалось. МВД известно, что деньги среди прочего направлялись на финансирование вооруженных сил Украины.

Потерпевшими стали десятки тысяч граждан более чем 20 государств, включая Великобританию, Болгарию, Германию, Испанию, Италию, Корею, Польшу, Сербию, Турцию, Францию, Чехию и Японию. ФСБ оценивает ущерб от деятельности колл-центров в десятки миллионов долларов.

МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество организованной группой или в особо крупном размере). Арестованы девять подозреваемых в хищении денег у граждан Сербии. Ущерб этим потерпевшим оценивается почти в 30 млн руб.

Подробнее о махинациях — в материале «Ъ» «Российских пенсионеров обманывали как немецких».