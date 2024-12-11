Трамп опубликовал мем о финансовых связях Байдена с Украиной

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети TruthSocial изображение о том, как работает экономика действующего главы государства Джо Байдена — «байденомика». В частности, республиканец высмеял финансовую помощь Украине и решение господина Байдена помиловать своего сына Хантера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @realDonaldTrump Фото: @realDonaldTrump

На опубликованном изображении Джо Байден стоит рядом с доской, на которой указано пять пунктов проводимой им «байденомики»: «Вы платите налоги — я отправляю их на Украину — они возвращают их Хантеру — Хантер отдает их мне — я помилую Хантера».

Джо Байден помиловал Хантера Байдена в начале декабря. Тот был признан виновным по двум уголовным делам и ожидал окончательного приговора. Первое дело было связано с сокрытием факта о наркозависимости при покупке оружия, второе — с уклонением от уплаты налогов на $1,5 млн. Республиканцы подозревают Хантера Байдена и в других преступления. Так, они проводили расследование по делу об украинском холдинге Burisma. Республиканцы предполагали, что компания наняла Хантера Байдена, чтобы тот защищал интересы холдинга, используя авторитет Джо Байдена.

Подробнее о помиловании — в материале «Ъ» «Джо Байден не справился с отцовскими чувствами».