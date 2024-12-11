Кондитеры предупредили о росте цен на конфеты и вафли

Шесть производителей кондитерских изделий в России уведомили ритейлеров о повышении цен на свою продукцию в декабре. Копии писем есть у «Ъ», их подлинность подтвердил представитель одной крупной торговой сети.

Рост цен объясняется ослаблением рубля, а также повышением стоимости ингредиентов, в том числе какао, растительных масел и яблочной продукции. В результате себестоимость производства увеличилась на 28%, что вынудило компании пересмотреть отпускные цены.

Так, БКК «Коломенский» планирует увеличить цены на вафельные изделия и конфеты, а компания Konfesta запланировала подорожание конфет на 20%. Производитель Strock сообщил о повышении цен на конфеты, ирис и карамель в диапазоне от 10% до 15%. Компании «Акконд» и «Славянка» также уведомили ритейлеров о предстоящем увеличении стоимости своей продукции, но не раскрыли детали. В пресс-службах этих компаний оперативно не ответили на запросы «Ъ».

Подробнее о росте цен на кондитерские изделия — в материале «Ъ» «Кондитеры взвесили цены».