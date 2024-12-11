Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кондитеры предупредили о росте цен на конфеты и вафли

Шесть производителей кондитерских изделий в России уведомили ритейлеров о повышении цен на свою продукцию в декабре. Копии писем есть у «Ъ», их подлинность подтвердил представитель одной крупной торговой сети.

Рост цен объясняется ослаблением рубля, а также повышением стоимости ингредиентов, в том числе какао, растительных масел и яблочной продукции. В результате себестоимость производства увеличилась на 28%, что вынудило компании пересмотреть отпускные цены.

Так, БКК «Коломенский» планирует увеличить цены на вафельные изделия и конфеты, а компания Konfesta запланировала подорожание конфет на 20%. Производитель Strock сообщил о повышении цен на конфеты, ирис и карамель в диапазоне от 10% до 15%. Компании «Акконд» и «Славянка» также уведомили ритейлеров о предстоящем увеличении стоимости своей продукции, но не раскрыли детали. В пресс-службах этих компаний оперативно не ответили на запросы «Ъ».

Подробнее о росте цен на кондитерские изделия — в материале «Ъ» «Кондитеры взвесили цены».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...