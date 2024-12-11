Чехия может сохранить исключение из санкций на импорт нефтепродуктов из России

Чехия может сохранить исключение из санкций ЕС на импорт продуктов из российской нефти, так как этого добивается Словакия, сообщил чешский новостной портал Denikn. Чехия ранее заявляла о незаинтересованности в импорте продуктов из российской нефти.

Представитель Министерства экономики Словакии Петер Подступка ранее заявлял, что Братислава уже предприняла шаги для продления исключений на общеевропейском уровне. Срок действия текущего исключения истек 5 декабря, и словацкие власти стремятся продлить его как минимум на несколько месяцев, до завершения работ по расширению мощностей трубопровода TAL. Решение принимается государствами—участниками ЕС, и в Братиславе ожидают скорого одобрения, говорится в публикации.

В Братиславе находится крупнейший в центральноевропейских странах нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft, который специализируется на переработке российской нефти. Ежегодно он поставляет в Чехию 700 тыс. т бензина и дизельного топлива.