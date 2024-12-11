Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роспотребнадзор выступил за приостановку продажи аромаингаляторов

Роспотребнадзор принимает оперативные меры по приостановке продажи так называемых аромаингаляторов для носа, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники федеральной службы проверили «аромаингаляторы» на маркетплейсах и выявили нарушения законодательства. По данным ведомства, многие товары не имеют документов, подтверждающих соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в некоторых случаях документы вообще отсутствуют, что нарушает установленные правила и может угрожать безопасности потребителей. При этом, продолжили в ведомстве, даже если в сопроводительных материалах к товару есть декларация о соответствии, это не всегда соответствует действительности.

«Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции»,— сказано в сообщении в Telegram-канале.

Накануне в Wildberries сообщили, что в течение суток маркетплейс уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы. Аналогичное решение приняла компания Ozon.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...