Роспотребнадзор выступил за приостановку продажи аромаингаляторов

Роспотребнадзор принимает оперативные меры по приостановке продажи так называемых аромаингаляторов для носа, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники федеральной службы проверили «аромаингаляторы» на маркетплейсах и выявили нарушения законодательства. По данным ведомства, многие товары не имеют документов, подтверждающих соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в некоторых случаях документы вообще отсутствуют, что нарушает установленные правила и может угрожать безопасности потребителей. При этом, продолжили в ведомстве, даже если в сопроводительных материалах к товару есть декларация о соответствии, это не всегда соответствует действительности.

«Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции»,— сказано в сообщении в Telegram-канале.

Накануне в Wildberries сообщили, что в течение суток маркетплейс уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы. Аналогичное решение приняла компания Ozon.