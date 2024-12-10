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Коммерсантъ FM
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Сергей Рябков допустил возможность нового обмена заключенными со странами Запада

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала NBC заявил, что Москва готова рассмотреть возможность нового обмена заключенными со странами Запада. Дипломат отметил, что подобные сделки могут способствовать улучшению отношений между Россией и США.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сергей Рябков подчеркнул, что новый обмен также мог бы стать важным шагом вперед, особенно на начальном этапе работы новой администрации США под руководством избранного президента Дональда Трампа. В то же время замглавы российского внешнеполитического ведомства добавил, что не хотел бы предвосхищать возможные переговоры.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США, Германией, Белоруссией и другими странами. В рамках обмена Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обладателя вида на жительство США Владимира Кара-Мурзу (включен в реестр иноагентов), бывшего морского пехотинца американской армии Пола Уилана, гражданина ФРГ Рико Кригера и других. В Россию вернулись, в частности, Вадим Красиков, а также осужденные в Словении разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы.

После обмена Дональд Трамп поздравил президента России Владимира Путина с «замечательной сделкой», но назвал ее ужасной для США. Он высказал опасения, что это может стать «плохим прецедентом».

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