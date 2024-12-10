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Коммерсантъ FM
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Минторг США наложил экспортные ограничения на четыре российские компании

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против четырех российских компаний — «Авиаснаб», «Горизонт», NtechLab и «Технологии видеоанализа», следует из документов федерального реестра США. Под ограничения также попали две китайские компании и две организации из Мьянмы.

В документе говорится, что российские «Авиаснаб» и «Горизонт» и компании из Мьянмы — Sky Aviator Company Limited и Synepex Shwe Company Ltd — поставляли мьянманским военным компоненты, которые «позволяли им нарушать права человека». NtechLab и «Технологии видеоанализа» были включены в список из-за разработки программного обеспечения для распознавания лиц. Это ПО, как говорится в документе, используют российские власти для «преследования мирных демонстрантов и активистов».

В разговоре с «Ъ» представитель NtechLab заявил, что включение компании в санкционные списки «подтверждает ее активность на рынке». Санкции компания расценивает как пример недобросовестной конкуренции, добавил представитель.

Китайские Beijing Zhongdun Security Technology Group Co. и Zhejiang Uniview Technologies Co., как утверждает Минторг США, разрабатывают товар, используемые китайскими властями для нарушения прав человека, в том числе в отношении уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

Из-за наложенных ограничений американские компании не смогут покупать у указанных фирм товары и услуги без специальных лицензий Минторга США.

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