Военный томограф показал коррупцию

К четырем годам лишения свободы условно приговорил Замоскворецкий райсуд столицы гендиректора ООО «Стройхимпроект» Елену Ляхович. Она признана виновной в особо крупном мошенничестве при закупке медицинской техники для Минобороны. Столь мягкое наказание объясняется тем, что подсудимая полностью признала вину, возместила ущерб, а ее дело было рассмотрено в особом порядке. Главный фигурант расследования бывший гендиректор Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрей Белков, в действиях которого следствие усматривает злоупотребление должностными полномочиями, настаивает на своей невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для рассмотрения уголовного дела в отношении обвиняемой в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Елены Ляхович судье Замоскворецкого суда Москвы Артему Устинову потребовалось провести всего три заседания в особом порядке. В связи с тем что на стадии расследования обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, проводить полноценное судебное следствие не потребовалось. В ходе прений гособвинитель попросил приговорить обвиняемую Ляхович к трем годам лишения свободы. Ее адвокаты просили ограничиться условным наказанием. В итоге суд согласился с позицией защиты, назначив подсудимой четыре года условно со штрафом 360 тыс. руб.

Как уже рассказывал “Ъ”, речь в материалах этого уголовного дела шла о контракте, заключенном 9 августа 2019 года на поставку, монтаж и пусконаладку томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте Москвы. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам», которым до перехода в 2021 году в ВСК руководил Андрей Белков. Для исполнения контракта, оцениваемого почти в 122 млн руб., последний привлек свою знакомую Елену Ляхович, которая числилась гендиректором ООО «Стройхимпроект» и воспитывала четверых детей. Для компании Елены Ляхович это была непрофильная работа, но она взялась за нее, рассчитывая впоследствии закрепиться на рынке поставщиков военного ведомства.

Как следует из материалов дела, по просьбе Андрея Белкова Елена Ляхович подыскала возможного поставщика томографа — дилера крупнейшей немецкой компании, которая из-за санкций несколько лет назад была вынуждена уйти с российского рынка. Однако поставить его напрямую в учреждение Минобороны не представлялось возможным. Чтобы обойти санкции, а заодно и увеличить стоимость контракта, фигуранты привлекли посредника. В частности, договор на поставку томографа был заключен не напрямую со «Стройхимпроектом», а с аффилированным с ним ООО «Партнер Плюс», где учредителем была сама Елена Ляхович, а руководителем — ее доверенное лицо. Затем, как посчитали правоохранители, с выводами которых согласился и суд, был разыгран спектакль с якобы проведенным тендером ФГУП «ГВСУ по спецобъектам» на закупку аппаратуры, где все роли были заранее распределены, а победитель известен. По фиктивным документам подставной руководитель «Партнер Плюс» получил всю причитающуюся по контракту сумму (121,7 млн руб.), из которой часть передал участникам преступной группы, а другую часть — представителю компании-дилера за то, что они закрыли глаза на предоставление «санкционного» товара военному ведомству. Реальная же стоимость аппарата, по версии следствия, составляла чуть более 70 млн руб.

Из троих фигурантов этого расследования свою вину полностью признала только Елена Ляхович, которая также возместила причиненный ущерб — 48 млн руб. Главный бухгалтер «Стройхимпроекта» Виктор Билько, по данным “Ъ”, вину признает лишь частично. А вот бывший гендиректор ВСК и ФГУП «ГВСУ по спецобъектам» Андрей Белков, который на момент задержания работал советником руководителя управления заказчика капстроительства Минобороны, настаивает на своей невиновности. Отметим, что в его действиях коррупционной составляющей следствие не обнаружило, инкриминировав только «Злоупотребление должностными полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа» (ст. 285.4 УК РФ). По данным “Ъ”, факт завышения цены при закупке томографа Андрей Белков отрицает. Показания же Елены Ляхович, утверждавшей, что она только выполняла все его указания, полагая, что закупка томографа будет осуществляться по так называемой схеме параллельного импорта, господин Белков называет лжесвидетельством.

Олег Рубникович