Ольге Миримской сложили сроки

Беспрецедентно суровое наказание — 20 лет лишения свободы со штрафом в 500 млн руб.— потребовало назначить гособвинение экс-председателю совета директоров банка БКФ, основателю компании «Русский продукт» Ольге Миримской. Выступая в ходе прений сторон в Измайловском суде Москвы, представитель столичной прокуратуры заявила, что считает доказанным обвинение подсудимой в даче двух взяток и попытках дать еще три взятки на общую сумму $1,8 млн. Представшего вместе с бизнесвумен перед судом подмосковного следователя Юрия Носова, который вел дело о похищении дочери госпожи Миримской и, как считает следствие, получил подношение в виде двух автомобилей, прокурор предложила отправить в колонию на 13 лет со штрафом в 111 млн руб. Защита подсудимых, считающая обвинение недоказанным, призвала суд фигурантов оправдать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольге Миримской понадобятся бодрость и оптимизм перед оглашением приговора по ее делу

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Ольге Миримской понадобятся бодрость и оптимизм перед оглашением приговора по ее делу

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Для того чтобы подвести итог судебному следствию, которое стартовало в июле 2023 года, столичному прокурору Анастасии Климовой потребовалось всего полтора часа. При этом прения сторон, как и сам процесс, прошли в закрытом режиме. На этом ранее настояла защита Ольги Миримской, которая апеллировала к тому, что материалы дела, в частности, содержат тайну удочерения малолетней девочки подсудимой.

Как удалось узнать “Ъ”, обращаясь к суду, прокурор Климова заявила, что считает полностью доказанной вину госпожи Миримской в даче взятки на сумму 3,25 млн руб. (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а также в трех эпизодах покушений на дачу взяток в размере $1,75 млн (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ). Также представитель прокуратуры сочла доказанной вину бывшего подмосковного следователя Юрия Носова в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По мнению представителя надзора, вина обоих подсудимых подтверждается показаниями свидетелей, материалами уголовного дела, заключениями экспертиз, а также другими доказательствами.

По совокупности совершенных преступлений прокурор и просила назначить госпоже Миримской наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии общего режима (женщинам по большинству категорий дел не может быть назначен строгий режим) с максимально возможным штрафом в 500 млн руб., а господину Носову — 13 лет заключения в колонии общего режима с 30-кратным сумме взятки штрафом в 111 млн руб. Также гособвинитель считает нужным лишить подсудимого специального звания «подполковник юстиции».

Стоит отметить, что запрошенный Ольге Миримской срок — беспрецедентно суровое наказание, которое прокуратура требовала по коррупционным делам. На аналогичном сроке с таким же штрафом обвинение настаивало разве что для рекордсмена в получении взяток, экс-начальника следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева. Он обвинялся более чем в десятке преступных эпизодов, в том числе взятке в сумме 7,3 млрд руб. Суд назначил ему 16 лет заключения.

Госпожа Миримская и господин Носов находятся в СИЗО с декабря 2021 года. По версии следствия, 4 октября 2016 года в помещении банка БКФ Ольга Миримская «организовала приобретение» для следователя Юрия Носова (он вначале работал в следственном отделе по городу Одинцово ГСУ СКР по Московской области, а затем был переведен на работу в подмосковный следственный главк) подержанного автомобиля Honda-CR-V стоимостью 1,25 млн руб. Затем, с 15 по 17 декабря 2016 года, по указанию госпожи Миримской для следователя Носова была куплена еще одна машина — внедорожник Mitsubishi Outlander за 2 млн руб. Первый автомобиль, согласно материалам дела, был оформлен на жену господина Носова, а второй — на отца.

Следствие полагает, что взятку в 3,25 млн руб. госпожа Миримская заплатила за «фальсификацию дела», которое следователь Носов вел в отношении ее бывшего гражданского мужа — совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова, которого обвинили в похищении новорожденной дочери финансистки.

Николай Смирнов вместе с суррогатной матерью и еще тремя фигурантами был объявлен в розыск. Однако впоследствии данное уголовное дело прекратили, а фигурантов с розыска сняли, так как Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение. Дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях господина Смирнова состава преступления. В ноябре 2016 года СКР сообщил том, что правоохранители вернули госпоже Миримской дочь, которая была вывезена на Кипр.

Другие эпизоды уголовного дела касаются 2014–2016 годов. Так, Ольге Миримской инкриминировали два эпизода попытки дачи взятки ($550 тыс. и $500 тыс.) руководству Пресненского райсуда Москвы за вынесение в ее пользу решения в рамках спора по разделу имущества между ней и ее бывшим мужем, бывшим топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем. Взявшийся «решить вопрос» с судьями ресторатор Иван Кибальчич за хищение у госпожи Миримской $550 тыс. был в марте 2023 года осужден на три года колонии, которые уже отбыл.

Также госпоже Миримской инкриминируют попытку дать взятку в сентябре 2014 года судьям 9-го Арбитражного апелляционного суда в размере $700 тыс. Деньги, по версии следствия, банкир якобы выделила для того, чтобы добиться отмены в вышестоящем суде решения столичного арбитража, в соответствии с которым в мае 2014 года фирмам ее бывшего мужа Алексея Голубовича отошел старинный особняк в центре города недалеко от кинотеатра «Ударник» — на улице Большая Полянка, 2/10, стр. 1 — стоимостью в несколько миллионов долларов. По версии обвинения, в данном случае посредники не смогли «договориться» и $700 тыс. банкиру вернули.

Ни в ходе следствия, ни в ходе судебного процесса ни один из подсудимых вину не признал. Так, Ольга Миримская утверждала, что никаких взяток следователю Носову она не давала, а за ее уголовным делом стоят Николай Смирнов и Алексей Голубович. Последние ее заявления не комментируют.

В ходе следствия и судебного процесса защита господ Миримской и Носова утверждала, что располагает документами о законности происхождения денег, на которые родственники следователя приобрели автомобили, а пятеро свидетелей опровергли версию следствия.

Так, водитель банкира Вячеслав Гусев на следствии показал, что планировал купить внедорожник для своей жены и уже внес залог в размере 50 тыс. руб. в автосалон. Однако у его жены обнаружили онкологическое заболевание, от дорогой покупки он решил отказаться, и машину согласился купить отец следователя Юрия Носова Михаил Носов. Тот как раз продал лесопилку в городском округе Шатура Подмосковья. Что же касается покупки трехлетней Honda-CR-V, то, как рассказывал отец жены Юрия Носова, отставной офицер Виктор Иванов, именно он приобрел машину для дочери на собственные сбережения, попросив шофера госпожи Миримской лишь проконсультировать его перед покупкой.

Адвокаты подсудимых оказались недоступны для комментариев. Ранее они не раз заявляли о недоказанности обвинения и намерении добиваться для подсудимых оправдательного приговора. Ожидается, что после того, как защита выступит в прениях сторон, подсудимые скажут последнее слово и суд удалится на вынесение приговора.

Стоит отметить, что, как впервые привлекаемая к уголовной ответственности мать малолетнего ребенка, Ольга Миримская даже в случае обвинительного приговора по закону имеет право на отсрочку исполнения наказания до достижения дочерью совершеннолетия.

Мария Локотецкая