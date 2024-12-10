Пентагон сообщил об успешном перехвате баллистической ракеты на учениях на Гуаме

США провели успешное испытание противоракетной системы на острове Гуам. В ходе учений впервые была сбита баллистическая ракета средней дальности, запущенная с воздуха, сообщила пресс-служба Агентства по противоракетной обороне Пентагона (MDA). Агентство уточнило, что учения были частью инициативы по разработке системы обороны Гуама. Остров расположен почти в 3 тыс. км от Китая.

Как сообщил Пентагон, в ходе учений система Aegis Guam успешно перехватила баллистическую ракету средней дальности. Ракета-перехватчик Standard Missile-3 Block IIA была запущена с корабля и успешно уничтожила цель в районе базы ВВС США Андерсон на побережье Гуама.

Гуам расположен в западной части Тихого океана и имеет статус «неприсоединенной территории» США. Командующий объединенной оперативно-тактической группой в Микронезии контр-адмирал Грег Хаффман назвал прошедшие учения «важнейшей вехой в обороне Гуама и региона».

В октябре газета The New York Times писала, что США проводят учения, нацеленные на потенциальную войну с Китаем. Опрошенные газетой военные эксперты считают, что Китай в ближайшие годы может попытаться вторгнуться и захватить Тайвань, что приведет к противостоянию с США.

О ситуации вокруг острова — в публикации «Ъ» «Тайвань готов сопротивляться, но хотел бы сотрудничать».