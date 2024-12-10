Хинштейн решил не перевозить семью в Курскую область из соображений безопасности

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что пока не планирует перевозить в регион семью из соображений безопасности. Президент Владимир Путин назначил господина Хинштейна врио губернатора 5 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Пока не планирую, по крайней мере, детей. Это, безусловно, вопрос безопасности... Старшему сказал, что он теперь в ответе за младшего брата, маму, бабушку с дедушкой»,— сказал господин Хинштейн на встрече с представителями СМИ (цитата по ТАСС).

7 декабря господин Хинштейн прибыл в регион и познакомился с управленческой командой региона. На следующий день господин Хинштейн посетил мужской монастырь Курской епархии — Коренную пустынь. 9 декабря провел первое совещание с региональным правительством. 10 декабря посетил пункты временного размещения, где находятся жители региона, покинувшие свои дома из-за боевых действий.