Финансам не до сеансов

Осенью 2024 года российские онлайн-кинотеатры сократили выпуск оригинальных сериалов на треть, однако общий зрительский интерес к таким проектам вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение выпуска собственных сериалов в сервисах объясняют ростом издержек при производстве. Онлайн-кинотеатры стали избирательнее подходить к выбору оригинальных проектов и больше фокусируются на крупных премьерах, добавляют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными «Индекса Кинопоиска Pro» (измеряет интерес зрителей к сериалам), из которого следует, что сериалы в сентябре—ноябре набрали 13,9 тыс. баллов интереса, что на 15% больше, чем осенью прошлого года (12,6 тыс.).

«Индекс Кинопоиск Pro» считывает, как часто зрители интересовались проектом в поисковиках, на интернет-страницах телеканалов, онлайн-кинотеатров, видеосервисов (включая YouTube), в энциклопедиях и на других ресурсах. Используются данные «Яндекса», в том числе «Поиска», «Яндекс.Браузера» и Google.

В целом российские онлайн-кинотеатры сократили число выпускаемых проектов в высокий премьерный сезон (сентябрь—ноябрь 2024 года). Так, стриминги выпустили 36 проектов (23 художественных сериала, включая новые сезоны франшиз) за период, что на треть меньше показателей прошлого года, следует из данных. В результате у «Кинопоиска» вышло два сериала, у Okko — пять, а у Start — 13. Онлайн-кинотеатр Premier выпустил за период шесть проектов, Wink — семь, «Иви» — один. Только у Kion число выпущенных осенью сериалов, наоборот, выросло с шести до семи.

В пресс-службе Start заверяют, что сохранили темпы выпуска проектов, а их число осенью достигло 15. В «Газпром-Медиа Холдинге» (ГПМХ, управляет Premier) говорят о семи выпущенных сериалах. В Okko настаивают, что осенью платформа выпустила восемь оригинальных проектов. «Если с 2019 по 2023 год число оригинальных премьер быстро росло, то в этом году наступил перелом — за первые шесть месяцев их число практически не выросло»,— уточнил представитель «Индекса Кинопоиска Pro».

Параллельно в топ-20 «Индекса» в сентябре—ноябре вошло 12 отечественных проектов, но почти все новинки сезона —продолжение уже известных проектов, говорят аналитики. Среди них: «Жизнь по вызову» (Kion), «Молодежка» (СТС), «Невский» (НТВ), «Триггер» («Кинопоиск») и т. д. Больше всего игровых сериалов осенью 2024 года вышло на платформах Start, Wink и Premier, говорится в исследовании. При этом еще осенью прошлого года в тройке платформ с наибольшим числом премьер присутствовал онлайн-кинотеатр Okko.

На первой неделе осени только два российских сериала вошли в пятерку самых интересных для россиян проектов (см. “Ъ” от 17 сентября). Участники рынка отмечают, что разогрев нового осеннего сезона проходит гораздо медленнее, чем годом ранее. На это повлияло отсутствие крупных премьер летом, а также перенос масштабных оригинальных проектов на предновогодний период и весну.

Многие платформы, в том числе и Start, пересмотрели подход к производству оригинального контента, говорит представитель Start: «Они стараются не гнаться за количеством, а делают ставку на качество и создание фильмов и сериалов-событий». Это обусловлено ростом себестоимости контента, уточнили в Start. Онлайн-кинотеатры стали избирательнее подходить к выбору оригинальных проектов и больше фокусируются на крупных премьерах, соглашается директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая: «Влияет не только быстрый рост цен на производство контента, но и то, что привлекать новых подписчиков онлайн-кинотеатрам стало сложнее, а частый выпуск оригинальных премьер направлен прежде всего на привлечение новых подписчиков».

Число оригинальных проектов будет понемногу сокращаться в сторону дальнейшего роста совместных проектов онлайн-кинотеатров со сторонними партнерами, говорит директор департамента по исследованиям ГПМХ Дарья Пугачева. При этом само снижение объемов производства проектов невыгодно стримингам, отмечает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов: «Нельзя сказать, что эта тенденция сохранится надолго. Скорее всего, это связано с непредсказуемыми производственными моментами».

Олег Козырицкий, Юлия Юрасова