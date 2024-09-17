Зрители в пассивном поиске

На первой неделе сентября только два российских сериала вошли в пятерку самых интересных для россиян проектов, подсчитали в «Индекс Кинопоиск Pro»: «Жизнь по вызову» от онлайн-кинотеатра Kion и «Комбинация» от Wink. Участники рынка отмечают, что «разогрев» нового осеннего сезона проходит гораздо медленнее, чем годом ранее. На это повлияло отсутствие крупных премьер летом, а также перенос масштабных оригинальных проектов на предновогодний период и весну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными «Индекс Кинопоиск Pro» (измеряет интерес зрителей к сериалам) с 2 по 8 сентября. Из них следует, что сериалы за первую неделю сентября набрали 10,8 тыс. баллов интереса против 9,8 тыс. баллов интереса за аналогичный период прошлого года (4–10 сентября). Число баллов зависит от того, как часто зрители интересовались проектом в поисковиках, на интернет-страницах телеканалов, онлайн-кинотеатров, видеосервисов (включая YouTube), в энциклопедиях и на других ресурсах. Используются данные «Яндекса», в том числе «Поиска» и «Яндекс.Браузера», а также Google. В месяц в индексе учитывается около 250 млн заходов.

Лидером по индексу интереса за период, как и годом ранее, стал проект онлайн-кинотеатра Kion «Жизнь по вызову» (производство — «МТС Медиа», Кинокомпания братьев Андреасян). Новый сезон сериала, вышедший 1 сентября, получил 528 баллов интереса, доля в общем интересе составила 5,5%. На втором месте — оригинальный проект Wink «Комбинация» («Лунапарк», «НМГ Студия», Wink), цифровой релиз сериала состоялся 6 сентября. Сериал за период собрал 134 балла интереса, доля проекта в общем интересе — 1,4%.

Больше среди топ-5 проектов не присутствует ни одной премьеры онлайн-кинотеатров, следует из данных «Индекс Кинопоиск Pro».

Так, третье место занимает японская мультипликация «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» (119 баллов, 1,24%), следующее — турецкий сериал «Великолепный век» (98 баллов, 1,02%). Пятерку проектов по индексу интереса замыкает фэнтези «Властелин колец: Кольца власти» (94 балла, 0,98%) совместного производства США, Новой Зеландии и Канады.

В Wink (принадлежит «Ростелекому») “Ъ” говорят, что «Комбинация» показала лучший старт среди проектов онлайн-кинотеатра. Так, за выходные сериал на платформе посмотрели более 1 млн человек, уточнил представитель онлайн-кинотеатра: «Отдавать проект на другие платформы не планируется».

В среднем сериал за неделю в топ-100 «Индекса» собирает порядка 50 баллов, говорит директор по взаимодействию с киноиндустрией «Яндекса» Ксения Болецкая. Для онлайн-кинотеатров все проекты, набирающие больше 70 баллов, считаются хорошим результатом, считает она: «Больше 100 баллов — уже хит». Заметное отставание «Комбинации» от «Жизни по вызову» по баллам интереса собеседник “Ъ” на медиарынке объясняет поздним запуском рекламной кампании: «У проекта Wink она началась за неделю до релиза, обычно у масштабных проектов она стартует за две-три недели». По оценке источника “Ъ”, в продвижение фильма было инвестировано не менее 100 млн руб.

56 миллиардов рублей составил объем рынка онлайн-кинотеатров в январе—июне, по оценке «ТМТ Консалтинга».

Онлайн-кинотеатры не живут ТВ-жизнью, когда для телеканалов важно начать сезон с сентября одновременно с ростом телесмотрения после летнего спада, говорит директор департамента новых технологий J`son & Partners Consulting Дмитрий Колесов: «Kion верен себе — минимум одна новинка в начале месяца. Остальные придерживают премьеры для более позднего старта». С этим не соглашается Ксения Болецкая. По ее словам, отсутствие новых больших проектов в первую неделю сентября можно объяснить более «выраженной» сезонностью. Так, теперь и ТВ-каналы, и онлайн-кинотеатры выпускают проекты в более поздний период, говорит она: «Драмы, например, будут выходить в октябре-ноябре или весной». Кроме того, данные «Индекса» показывают, что это лето было еще более «пустое», чем лето прошлого года, отмечает госпожа Болецкая, громких российских премьер практически не было: «Поэтому разогрев нового осеннего сезона проходит гораздо медленнее».

Юлия Юрасова