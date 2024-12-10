Уфимская компания наводит мосты в Петербурге

Башкирское ООО «Стройблоктехнология» (СБТ) купило крупного петербургского производителя металлоконструкций для мостов и тоннелей — АО «СМК». Ранее компания из Уфы приобрела сразу пять местных фирм, среди которых один из основных дорожных подрядчиков Петербурга — ООО «СК „Орион плюс“». Эксперты полагают, что свой поставщик металлоконструкций позволит СБТ контролировать себестоимость выпуска на государственных конкурсах, предлагая более выгодные цены, и значительно усилит позиции компании на рынке металлургии и строительных услуг. Ориентировочная сумма сделки могла составить около 620 млн рублей, уточняют аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Башкирское ООО «Стройблоктехнология» (СБТ) завершило сделку по покупке 100% уставного капитала петербургского АО «Стройметалконструкция» (СМК), владеющего крупной производственной площадкой по изготовлению металлоконструкций на базе бывшего Красногвардейского механического завода в одноименном районе города. В СБТ подтвердили «Ъ-Уфа» покупку актива.

По собственным данным СМК, площадь цехов предприятия составляет более 30 тыс. кв. м, а производственные мощности позволяют изготавливать до 2 тыс. тонн металлоконструкций любой сложности в месяц. В настоящее время на площадке производят и поставляют конструкции пролетных строений стальных мостов, строительные и другого назначения стальные сварные конструкции.

Среди заказчиков продукции на сайте СМК значатся АО «Монолитное строительное управление» (МСУ-1), ЗАО «Пилон», АО «Стройтрансгаз», ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ООО «Балтмостстрой» и другие. Среди крупных объектов, где использовались металлоконструкции компании, указаны Дворцовый и Биржевой мосты, Большой Обуховский (вантовый) мост, мостовые переходы через реку Волхов и Свирь, Московско-Дунайская развязка, Западный скоростной диаметр, развязки на Пулковском шоссе и Пискаревском проспекте.

Как пояснили «Ъ-Уфа» в СБТ, компания изначально специализировалась на мостостроительстве и ремонте мостов и имеет огромный опыт работы в этом направлении.

«Анализируя дорожную отрасль в целом и учитывая темпы развития дорог в больших агломерациях, транспортного сообщения с малыми городами, а также изношенность мостовых сооружений в стране, мы видим потенциал на заказы металлоконструкций для ремонта и реконструкции мостов, строительства эстакад и, соответственно, востребованность продукции завода и возможности роста для предприятия»,— сообщили в пресс-службе СБТ.

ООО «СБТ» было зарегистрировано в 2007 году в Уфе, но в январе 2024 года сменило место нахождения на Петербург. Владельцем фирмы является Юния Бабилюк, гендиректором — Павел Баженов. Оба в прошлом владели бизнесом в Петербурге и Ленобласти. Чистая прибыль компании за 2023 год составила 47,3 млн рублей при выручке 4,2 млрд рублей. В портфеле у СБТ 92 госзаказа на общую сумму 30,6 млрд рублей. В основном это капитальный ремонт и строительство участков крупных федеральных трасс.

На официальном сайте фирмы отмечается, что с 2007 года она привела в нормативное состояние 2083 км дорожного полотна на участках трасс М7 «Волга» и М5 «Урал», Р239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан и Р240 Уфа — Оренбург. Кроме того, СБТ построила более 80 мостов, путепроводов и труб на федеральных и региональных автомобильных дорогах РФ. Основными заказчиками услуг компании являются ФКУ «Приуралье», ФКУ «Южный Урал», ФКУ «Прикамье» и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Сумму сделки в компании предпочли не разглашать. Эксперты оценивают ее в пределах 620 млн рублей.

Медиаэксперт Bonus Fabula Дмитрий Кумановский полагает, что с учетом недавних приобретений СБТ строительных подрядчиков в Петербурге компания сможет дозагрузить производство заказами, что при имеющемся портфеле заказов свыше 80 млрд рублей на строительство вполне возможно. Свой поставщик металлоконструкций позволит СБТ контролировать себестоимость выпуска на государственных конкурсах, предлагая более выгодные цены, считает господин Кумановский.

По мнению руководителя отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгения Гуляева, приобретение АО «СМК» компанией «Стройблоктехнология» является стратегически важным шагом, который значительно усиливает позиции СБТ на рынке металлургии и строительных услуг. Господин Гуляев также отмечает, что при сохранении текущих тенденций к увеличению емкости рынка металлоконструкций, выручка ООО «СБТ» после приобретения актива к 2030 году может достигнуть показателя не менее 6 млрд рублей в год.

«Влияние сделки на рынок будет зависеть от дальнейших действий объединенной компании. Если СБТ реализует стратегию активного развития, инвестиций в инновации и расширения доли рынка, то в средне- и долгосрочной перспективе сделка может существенно повлиять на отрасль, стимулируя конкуренцию и способствуя ее развитию. Если же компания ограничится текущими операциями без значительных изменений, влияние на рынок будет минимальным»,— говорит эксперт.

Владимир Колодчук, Санкт-Петербург