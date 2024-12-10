Экс-сотрудник Конгресса назвал THAAD единственным средством против «Орешника»

Сбивать российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» способен только один противоракетный комплекс THAAD, состоящий на вооружении у США. Об этом, ссылаясь на экспертов, написал в своей колонке бывший сотрудник Конгресса США и геополитический аналитик The National Interest (TNI) Брэндон Вейхерт. Однако, по его словам, из-за многочисленных оборонных обязательств Вашингтона, пояснил аналитик, THAAD вряд ли когда-нибудь будет использован против «Орешника».

Господин Вейхерт пояснил, что всего в распоряжении США есть семь таких комплексов. Два из них размещены на Гуаме и в Южной Корее. Еще один комплекс в 2023 году был развернут на Ближнем Востоке. В 2024-м США передали один THAAD Израилю. По словам аналитика, украинские власти также обращались к США с просьбой о передаче им комплекса. Однако Вашингтон опасается, что в рамках российско-украинского конфликта ценный комплекс может быть уничтожен или захвачен войсками РФ.

Аналитик также полагает, что на деле THAAD, вопреки уверениям его производителей, не сможет противостоять российским гиперзвуковым ракетам. «Одна вещь, которую может делать система THAAD, это обнаруживать и отслеживать атаки лучше, чем большинство других систем»,— пишет господин Вейхерт. С перехватом ракет, считает он, комплекс может не справиться.

Впервые о баллистической ракете средней дальности «Орешник» стало известно 21 ноября. Президент Владимир Путин тогда рассказал, что при помощи нее российская армия ударила по украинскому заводу «Южмаш» в Днепре. По его словам, это было ответом на применение Украиной западных ракет ATACMS и Storm Shadow.

Подробнее об «Орешнике» читайте в материале «"Орешник" демонстрирует преимущества».