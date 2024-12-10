Бизнесмена Юрия Шефлера внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес бенефициара международного алкогольного холдинга SP Group (владеет брендами Stolichnaya, Moskovskaya) Юрия Шефлера в перечень террористов и экстремистов. Также туда попали две связанные с ним частные акционерные компании с ограниченной ответственностью Amber Beverage Group Holding S.A.R.L. и Stoli Group S.A.R.L.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Шефлер в 2006 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Юрий Шефлер в 2006 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Летом суд в Тамбове национализировал активы холдинга SPI Group Юрия Шефлера. В доход государства обращены 72,87% акций тамбовского спиртового завода АО «Амбер Талвис», а также 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК и 100% уставного капитала его дочерней структуры — ООО РВВК.

Как ранее писал «Ъ», Генпрокуратура требовала конфисковать активы Юрия Шефлера из-за его экстремистской деятельности. По данным ведомства, структуры предпринимателя только в 2022–2023 годах направили €38 млн на поддержку ВСУ. На эти деньги закупались в том числе беспилотники, патроны и транспортные средства. Юрий Шефлер покинул Россию в 2002 году после того, как против него возбудили уголовное дело о незаконном использовании товарного знака. После этого предприниматель сосредоточился на развитии водочного бизнеса за рубежом. Дело в его отношении было закрыто в 2018 году.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Поставщик водки и ВСУ».