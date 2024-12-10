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Путин: России нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник»

Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря заявил, что сейчас России нужно совершенствовать не ядерную доктрину, обновленная редакция которой была утверждена 19 ноября, а ракетную систему «Орешник». Первые испытания системы в боевых условиях на Украине прошли 21 ноября. По словам президента, достаточное количество «Орешника» фактически отменяет необходимость применения ядерного оружия.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы не ужесточаем ядерную доктрину. Мы ее совершенствуем. А так по большому счету нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник"»,— сказал президент. Он уточнил, что Россия ведет себя «аккуратно и сдержано», однако готова проявить волю «там, где нужно».

Впервые о баллистической ракете средней дальности «Орешник» стало известно 21 ноября. Владимир Путин тогда рассказал, что при помощи нее российская армия ударила по украинскому заводу «Южмаш» в Днепре. По его словам, это было ответом на применение Украиной западных ракет ATACMS и Storm Shadow. В начале декабря Владимир Путин допустил размещение «Орешника» в Белоруссии во второй половине 2025 года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Комплексы полноценности средней дальности».

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