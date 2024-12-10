Ритейл проигрывает «экстремистам»

Ритейлеры жалуются на бездействие правоохранителей в части потребительского экстремизма. Продавцы электроники сталкиваются с отказами в возбуждении уголовных дел, пишут «Ведомости». О проблеме рассказал вице-президент «М.Видео-Эльдорадо» Тагир Калимуллин. По его словам, недобросовестные потребители обращаются к профессиональным юристам, которые давно делают на таких услугах бизнес. Правозащитники готовят экспертизу о браке электроники и добиваются компенсаций от ритейла через суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В «М.Видео-Эльдорадо» подчеркивают, что наиболее остро ситуация развивается в Самарской, Саратовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Представители компании рассказали “Ъ FM”, что в этих регионах одни и те же группы юристов выкупают смартфоны, купленные в федеральных сетях, и получают на них от экспертов заключения о производственном браке. Впрочем, зачастую эти документы оказываются поддельными, говорит старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов» Василий Хохлов: «Недобросовестные потребители достигают своих целей, используя действующее законодательство в своих целях. И электроника из-за своей дороговизны, сложности устройств является, конечно, одним из самых привлекательных сегментов для достижения цели личного обогащения. Как правило, покупатель заявляет о наличии дефекта в товаре. Этот дефект, как правило, обнаруживается им на досудебной экспертизе, которую он проводит самостоятельно.

Здесь большая проблема в том, что рынок экспертных организаций никак не урегулирован, он бесконтролен, экспертом у нас считается любой человек, который имеет образование и опыт работы.

При этом организации, которые таких специалистов привлекают, не проходят обязательную аккредитацию, и выданные ими заключения никем не проверяются. Уже на досудебном этапе недобросовестный потребитель может самостоятельно организовать дефект в исправном товаре.

Кроме того, есть истории, когда группы лиц, недобросовестные юристы, которые зарабатывают на этом, выкупают бракованную технику. И дальше все сводится к тому, чтобы продавец не удовлетворил его требования. Для достижения этой цели используется огромный ассортимент средств. Если говорить о противодействии такой практике, то основным инструментом я вижу возбуждение уголовных дел, поиск состава преступления. Часто мы говорим о мошенничестве в таких ситуациях, например, когда есть явные признаки сговора с экспертной организацией».

Как пишут «Ведомости», с такой проблемой сталкиваются и другие компании, например, re:store, DNS, а также операторы связи — «Мегафон», МТС и «Билайн». При этом неустойки за продажу некачественного товара могут значительно превышать стоимость самого продукта, подчеркнул управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников: «Закон "О защите прав потребителей" предусматривает высокую неустойку по предъявленным требованиям. В случае, если они не выполнены, то 1% в день начисляется в пользу гражданина и выплачивается штраф в размере 50% от суммы предъявленных требований. Мошеннические группы пользуются такими возможностями и в половине случаев предъявляют необоснованные требования к продавцам, производителям и импортерам дорогостоящих товаров.

Проблема страшная, на самом деле. Из собственного опыта могу сказать, что, например, в отношении автомобиля стоимостью 8 млн руб. потребитель требует 300 млн руб.

С телефонами и бытовой техникой просто суммы поменьше. Вместе с тем из-за обилия этих аферистов продавцы начинают думать, что большинство покупателей такие. К тому же есть различные чаты и соцсети, где эти люди описывают успешные кейсы, как они ободрали какую-то компанию. Естественно, страдают и добросовестные приобретатели. Чтобы такого не происходило, нужно ограничить размер неустоек, которые могут быть взысканы по каждой претензии».

Как добавляют в «М.Видео-Эльдорадо», 80% дел в части защиты прав потребителей приходится на Поволжье, а в столице и Московской области — в 10 раз меньше таких исков. Ущерб от потребительского экстремизма в компании оценивают более чем в 1 млрд руб.

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Анна Кулецкая