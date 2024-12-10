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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 10 декабря

Запоминающиеся кадры вторника

Лесные пожары в Малибу, протесты в Кении и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Малибу, США. Лесной пожар в окрестностях города

Малибу, США. Лесной пожар в окрестностях города

Фото: Eric Thayer / AP

Сеул. Митинг с требованием импичмента президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Сеул. Митинг с требованием импичмента президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Фото: Ahnn Young-joon / AP

Найроби, Кения. Протесты с требованием принять меры относительно возросшего количества случаев убийств женщин

Найроби, Кения. Протесты с требованием принять меры относительно возросшего количества случаев убийств женщин

Фото: Reuters / Thomas Mukoya

Берлин. Экоактивисты у здания, где проходит саммит по сжиженному газу

Берлин. Экоактивисты у здания, где проходит саммит по сжиженному газу

Фото: Reuters / Christian Mang

Хюстон, США. Копия шаттла «Индепенденс» в Космическом центре

Хюстон, США. Копия шаттла «Индепенденс» в Космическом центре

Фото: Ashley Landis / AP

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Малибу, США. Лесной пожар в окрестностях города

Фото: Eric Thayer / AP

Сеул. Митинг с требованием импичмента президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Фото: Ahnn Young-joon / AP

Найроби, Кения. Протесты с требованием принять меры относительно возросшего количества случаев убийств женщин

Фото: Reuters / Thomas Mukoya

Берлин. Экоактивисты у здания, где проходит саммит по сжиженному газу

Фото: Reuters / Christian Mang

Хюстон, США. Копия шаттла «Индепенденс» в Космическом центре

Фото: Ashley Landis / AP

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