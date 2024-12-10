Фото дня: 10 декабря

Лесные пожары в Малибу, протесты в Кении и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Малибу, США. Лесной пожар в окрестностях города Фото: Eric Thayer / AP Сеул. Митинг с требованием импичмента президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Фото: Ahnn Young-joon / AP Найроби, Кения. Протесты с требованием принять меры относительно возросшего количества случаев убийств женщин Фото: Reuters / Thomas Mukoya Берлин. Экоактивисты у здания, где проходит саммит по сжиженному газу Фото: Reuters / Christian Mang Хюстон, США. Копия шаттла «Индепенденс» в Космическом центре Фото: Ashley Landis / AP Следующая фотография 1 / 5 Малибу, США. Лесной пожар в окрестностях города Фото: Eric Thayer / AP Сеул. Митинг с требованием импичмента президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Фото: Ahnn Young-joon / AP Найроби, Кения. Протесты с требованием принять меры относительно возросшего количества случаев убийств женщин Фото: Reuters / Thomas Mukoya Берлин. Экоактивисты у здания, где проходит саммит по сжиженному газу Фото: Reuters / Christian Mang Хюстон, США. Копия шаттла «Индепенденс» в Космическом центре Фото: Ashley Landis / AP