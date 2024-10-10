Спекулянтам умножат штрафы

Центробанк предложил ввести новую систему наказаний за манипуляции на фондовом рынке. Сейчас санкции несоразмерны ущербу, отметил зампред регулятора Филипп Габуния. По его словам, они «не отвечают духу времени». Он напомнил, что при ущербе до 3,75 млн руб. нарушитель заплатит всего 3 тыс. руб. А если потери больше, то сразу следует уголовная ответственность. Поэтому, в частности, ЦБ предлагает кратно увеличить штрафы, а также повысить планку для уголовной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кроме того, в Банке России отметили судебные проволочки, связанные с наказанием за манипуляции. По мнению Филиппа Габунии, «сам уголовный процесс тяжелый для всех сторон». Практика действительно не сформирована, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк: «Действительно, это очень большая проблема. Ранее были распространены технические способы, когда предпринималась прямая попытка влиять на цену в биржевом стакане специальными техническими средствами, особенными методиками манипуляции ценой.

Но сейчас пользуются психологическими схемами, когда через определенные средства массовой информации и социальные сети внедряется идея, стимулирующая нужное поведение рыночных игроков.

Например, навязывается какая-то идея о дешевизне или о том, что акции дороги, потом эта информация не подтверждается, факты оказываются лишь разгоном котировок через попытку влияния на массовые покупки или продажи. Сейчас эти действия почти невозможно доказать, невозможно и предотвратить, особенно когда речь идет про анонимные Telegram-каналы, где сложно установить непосредственно заказчиков такой манипуляции. Усилия законодателей направлены на то, чтобы минимизировать эту практику.

Надо иметь в виду, что из сотен таких случаев до непосредственного наказания доходят лишь единицы, поэтому жесткость наказания действительно может иметь место. Речь идет о том, чтобы штраф был равен кратному размеру нанесенного ущерба, это, в общем-то, закономерно, в любом случае юридическая практика навряд ли станет массовой».

Конкретные параметры новой системы наказания в Центробанке пока не привели. Как заверил Филипп Габуния, их обсудят в ближайшее время. Директор по стратегии группы компаний «Финам» Ярослав Кабаков считает, что привлечь нарушителей к ответственности будет сложно: «Манипулирование может иметь абсолютно разные аспекты. У нас в большей степени Центральный банк с точки зрения практики ориентируется на фактическое наличие продавца или покупателя в котировках и так далее.

Что имеется в виду: есть какой-нибудь Telegram-канал, который разгоняет котировку, собирает каких-нибудь участников, распределяет роли. Такие практики, конечно, преследуются по закону, но каких-то успешных кейсов я особо не помню. С другой стороны, никто не запрещает человеку найти информацию в каком-нибудь паблике и самостоятельно принимать решения о покупке и продаже ценных бумаг. То есть является это манипулированием или нет, вопрос достаточно спорный.

Опять же, допустим, я сижу за терминалом, вижу, что какие-нибудь котировки начинают расти. Может быть, на это влияют какие-то факторы, но я ориентируюсь на движение цены. Я покупаю эти акции, беру на себя риск, будучи спекулянтом, почему на меня должны быть направлены какие-либо действия со стороны регулятора? Я забираю на себя риск и участвую в движении котировок. Нет, это не манипулирование».

Как писал “Ъ”, последний случай манипулирования рынком Центробанк раскрыл в прошлом месяце. Регулятор обвинил в этом проп-трейдинговые компании, так называют участников, которые проводят операции только за свой счет с помощью сторонних трейдеров. По данным регулятора, за два прошлых года недобросовестные сделки привели к «существенным отклонениям цены, спроса, предложения и объема торгов». Участников оштрафовали.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева