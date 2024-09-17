Методом проп и ошибок

Банк России обратил внимание на манипулирование рынком ценных бумаг через проп-трейдинговые компании. Такие компании работают на рынке за свой счет, нередко привлекая к операциям сторонних трейдеров. Однако торговля трейдерами со своего счета противоречит законодательству. Кроме того, при слабом контроле со стороны компании трейдеров также возникает риск злоупотреблений. При этом их деятельность может привести к всплеску волатильности в отдельных бумагах, что создает дополнительные риски для инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Банк России впервые публично заявил о выявлении фактов манипулирования рынком проп-трейдинговых компаний. По данным ЦБ, трейдеры в таких компаниях совершали в 2022–2023 годах сделки с фьючерсными контрактами и с акциями как с брокерского счета такой компании, так и с собственного счета. В результате такие сделки приводили к «существенным отклонениям цены, спроса, предложения и объема торгов», отмечает регулятор. В результате участникам таких сделок были выписаны штрафы.

Проп-трейдинговая компания проводит операции на фондовом рынке только за свой счет, привлекая для их выполнения сторонних трейдеров.

Данная бизнес-модель требует от организатора наличия капитала и специального программного обеспечения, заметил партнер Capital Lab Евгений Шатов. Кроме того, по его словам, важно иметь договоренность с брокером об обслуживании счета. Как поясняют в «Финаме», трейдер ведет торговлю на деньги компании, однако по российскому законодательству это можно делать только со счета компании. В случае проведения операций со своего счета это равносильно передаче денег в управление частному лицу, что недопустимо по российским законам.

Часто банки создают собственные проп-дески, которым выдают капитал для спекулятивных сделок, рассказал источник “Ъ” на финансовом рынке. Эти спекуляции обычно не оказывают значительного влияния на рынок, а в случае использования стратегий высокочастотной торговли (HFT) или маркет-мейкинга повышают ликвидность, что позитивно отражается на рынке, добавил он. Фьючерсные контракты — это идеальный инструмент для осуществления проп-трансакций, поскольку такие сделки не предполагают реальной поставки актива и являются финансовым синонимом своеобразного пари, считает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота.

Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России, 16 февраля 2023 года: «Есть еще особенности текущего рынка, связанные с тем, что там нет маркетмейкеров, там тонкий рынок на третьем и втором эшелонах и там подавляющее преимущество физических лиц»

В целом же торговая активность таких компаний может привести к всплеску волатильности в некоторых акциях и других финансовых инструментах и увеличить финансовые риски для других участников рынка. «Это может произойти, если трейдеры, которые работают по найму в проп-трейдинговых компаниях и совершают сделки в ее интересах, совершают одновременно и сделки как физические лица, в своих интересах»,— поясняет Евгений Шатов.

Другой риск, связанный с проп-трейдинговой компанией,— ее сотрудники, обращают внимание эксперты. В подобных компаниях работают высококвалифицированные трейдеры, и отсутствие строгого контроля, как в банковской сфере, может создавать риск злоупотреблений, если трейдеры видят для этого возможности, отмечает источник “Ъ” на финансовом рынке. Стратегии, по его словам, могут быть совершенно разные, но возможностей для недобросовестного поведения больше на низколиквидном и волатильном рынках.

Ксения Куликова