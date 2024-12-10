Вертолет в обмен на пиво

В Хакасии суд рассмотрит уголовное дело директора и владельца пивоваренного завода «Альпина» Александра Зубарева. Расследование установило, что бизнесмен организовал схему сокрытия выручки от реализации неучтенного алкоголя, не заплатив за три года налогов на 3,4 млрд руб. Для возмещения ущерба правоохранители добились ареста активов топ-менеджера и его семьи на сумму свыше 5,1 млрд руб. В опись арестованного имущества вошли десятки объектов недвижимости, автомобилей и вертолет Eurocopter стоимостью более 255 млн руб. Александр Зубарев выдвинутые обвинения отвергает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора и собственника ООО «Альпина» 59-летнего Александра Зубарева. Об этом рассказала официальный представитель Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2022 года. Основанием послужили материалы республиканских управлений ФСБ, МВД и ФНС. Согласно версии следствия, топ-менеджер организовал схему сокрытия выручки от реализации неучтенной продукции. Бизнесмен включал в налоговые декларации и расчеты заведомо ложные сведения о сумме акцизов, НДС, страховых взносах, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года. В результате, как подсчитали силовики, казна недополучила более 3,4 млрд руб. налогов.

На заводе и в двухэтажном особняке бизнесмена прошли обыски и выемки документов. В коттедже владельца «Альпины» силовики изъяли 10 млн руб. наличными.

Помимо уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) предпринимателю вменили в вину отмывание денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до семи лет заключения). «Для придания правомерности полученным в результате преступной деятельности средствам по указанию директора и им лично на расчетные счета организации под видом взноса в уставный капитал и выдачи беспроцентных займов были перечислены около 650 млн руб.»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В целях возмещения ущерба по ходатайству следствия суд наложил обеспечительный арест на имущество Александра Зубарева и его близких на общую сумму свыше 5,1 млрд руб.

В перечень арестованных активов, уместившийся на нескольких листах, попали оборудование для производства и розлива алкогольной и безалкогольной продукции, несколько десятков объектов недвижимости и автомобилей, сельхозтехника, вертолет Eurocopter AS 350B3 стоимостью почти 257 млн руб. и пр.

По сведениям СКР, Александр Зубарев, которого отпустили под подписку о невыезде, вину не признал. Связаться с бизнесменом не удалось, на предприятии отказались комментировать уголовное дело. Слушания пройдут в городском суде Абакана.

Как указывается на сайте предприятия, компания «Альпина» начала свою деятельность в 2002 году. В ассортименте более 100 наименований продукции: пиво, газированные напитки, энергетики, морсы, холодные чаи, питьевая вода, квас. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка от продаж составила 940 млн руб., убыток — 18,8 млн руб.

Константин Воронов, Новосибирск