Российский мебельщик: черный рынок мебели переместился на маркетплейсы

«Маркетплейсы — это платформы, которые сегодня живут без законов. Люди, купившие мебель на таких площадках, абсолютно беззащитны»,— заявил в интервью «Ъ» владелец Первой мебельной фабрики Александр Шестаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шестаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Шестаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ты обращаешься к мифическому продавцу, которого не можешь ни найти, ни определить. Ты получаешь на выходе товар даже без гарантии, я уже не говорю о сертификатах безопасности, которые должна иметь вся эта продукция»,— сказал он.

По словам бизнесмена, «сейчас Минпромторг озаботился этим вопросом» и министр (Антон Алиханов.— "Ъ") рассказал представителям отрасли, что «готовится некая платформа для решения подобных проблем, готовится новый закон».

«Мы поддерживаем механизм продажи мебели через маркетплейсы, нам тоже хотелось бы снизить затраты на реализацию, но нужно выработать правила, одинаковые для всех. А пока что если ты купил (мебель.— "Ъ") на маркетплейсе, то правил вообще нет никаких»,— подчеркнул Александр Шестаков.

Подробнее о ситуации на рынке мебели читайте в эксклюзивном интервью Александра Шестакова «Сегодня в нашей индустрии нет столяров с рубанком».