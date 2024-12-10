Владелец ПМФ: уход IKEA не повлиял на ассортимент мебели

Владелец Первой мебельной фабрики (ПМФ) Александр Шестаков заявил в интервью «Ъ», что потребители не заметили дефицита мебели из-за ухода IKEA и других западных компаний из России. По его словам, отечественные производители быстро заняли освободившуюся долю рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шестаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Шестаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«IKEA — это всего лишь сервис, который занимался реализацией товаров. Продукция, которая там продавалась, осталась на российском рынке и сегодня по-прежнему на нем присутствует в тех же объемах, потому что выпускавшие ее предприятия продолжили делать такую же мебель или очень близкую по характеристикам к той, что продавалась в IKEA»,— рассказал «Ъ» Александр Шестаков.

По оценкам владельца компании, фабрики уже давно были готовы обеспечить внутренний рынок на 100% и по ассортименту, и по ценовым категориям. Поэтому российские покупатели потерь в ассортименте не ощутили.

Шведская компания IKEA закрыла магазины в России в марте 2022 года. В феврале 2023 года правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех российских заводов IKEA из четырех.

Подробнее о ситуации на рынке мебели читайте в эксклюзивном интервью Александра Шестакова «Сегодня в нашей индустрии нет столяров с рубанком».