Stellantis построит в Испании завод аккумуляторов за €4 млрд

Stellantis договорился с китайским производителем аккумуляторов для электротранспорта Contemporary Amperex Technology (CATL) о создании совместного предприятия в Испании. В рамках соглашения нидерландский автоконцерн инвестирует в проект до €4,1 млрд.

Совместное предприятие Stellantis и CATL построит завод литий-железо-фосфатных аккумуляторов в Сарагосе. Выпуск аккумуляторов должен начаться к концу 2026 года, а проектная мощность завода составляет 50 ГВт•ч в год.

CATL — крупнейший в мире производитель аккумуляторных батарей для электромобилей с рыночной долей 36,8%. У китайской компании уже есть два завода в Европе — в Германии и Венгрии, которые используются для локализации производства и поставок на европейский рынок.

Испания еще в 2020 году анонсировала план по привлечению производства в стране электромобилей и аккумуляторов для них. Общий объем фонда инициативы составил тогда €5 млрд, из них порядка €300 млн получил Stellantis.

Кирилл Сарханянц