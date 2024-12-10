Зависимость российских мебельщиков от импортных поставок достигает 90-100%

«К сожалению, импортные поставки заменить не удалось»,— заявил в интервью «Ъ» Александр Шестаков — владелец Первой мебельной фабрики (одного из крупнейших российских производителей). Среди закупаемых за рубежом комплектующих — фурнитура, лаки и краски, мебельные ткани, пленки ПВХ, химические компоненты, рассказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Зависимость достигает 90% и даже 100%»,— заметил он.

«Но еще до ухода европейских компаний с российского рынка мы налаживали связи с заводами Китая и Турции, полной зависимости от поставок из Европы не было.— рассказал господин Шестаков.— Впоследствии это сотрудничество лишь укрепилось и произошла переориентация на Восток».

Кроме того, по его словам, если раньше все оборудование на производствах было преимущественно немецкое и итальянское, то сегодня освободившуюся нишу занимают китайские компании. При этом качество их оборудования Александр Шестаков оценил как хорошее.

Подробнее о ситуации на рынке мебели читайте в эксклюзивном интервью Александра Шестакова «Сегодня в нашей индустрии нет столяров с рубанком».