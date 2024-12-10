В Башкирии сняли ограничение движения на двух трассах

Сегодня с 15:00 снято временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на дорогах регионального значения Уфа—Бирск—Янаул с 111по 214 км в Бирском, Мишкинском, Бураевском, Калтасинском и Янаульском районах, Бирск—Тастуба— Сатка с 0 по 254 км в Бирском, Мишкинском, Караидельском, Дуванском, Кигинском районах, а также Бураево—Старобалтачево—Куеда с 0 по 98 км в Бураевском и Балтачевском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии.

С того же времени ориентировочно до 20:00 продлено временное ограничение движения для грузовиков и пассажирского транспорта на одном участке дороги общего пользования республики регионального значения Уфа—Бирск—Янаул с 33 по 111 км в Бирском районе из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с 10:00 в Башкирии действовали ограничения на трех дорогах.

Майя Иванова