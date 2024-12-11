Прикамье вошло в топ-10 регионов по приросту вакансий в 2024 году

Пермский край занял девятое место в списке регионов, где работодатели активнее всего искали сотрудников. Как сообщают аналитики сервиса «Авито работа», вакансий в Прикамье стало на 21% больше, а средняя предлагаемая зарплата для соискателей составила 70,6 тыс. руб. в месяц при полной занятости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Суханова Фото: Ирина Суханова

Согласно отчету аналитиков, в пятерку лидеров с самым высоким приростом вакансий вошли Ставропольский край (+41%), Краснодарский край (+39%), Воронежская (+35%), Калининградская (+32%) и Волгоградская области (+27%). Пермский край разделил девятое место рейтинга с Башкортостаном.