Самарский губернатор анонсировал исключение некоторых единороссов из партии

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев, являющийся секретарем регионального отделения «Единой России», заявил, что в ближайшее время произойдет исключение из партии некоторых ее членов. Об этом губернатор заявил на встрече с блогерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Федорищев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вячеслав Федорищев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ожидается, что конкретные фамилии будут названы во время «очной ставки», которая должна пройти 20 декабря. Глава региона пригласил на общественное мероприятие бизнесмена Владимира Аветисяна, депутата губернской думы и члена «Единой России» Александра Милеева и футбольного агента Павла Андреева. Губернатор отмечал, что именно эти люди «ассоциируются с накопившимися задачами».

Вячеслав Федорищев назначен секретарем самарского регионального отделения «Единой России» в августе текущего года. Спустя три месяца в реготделении произошла ротация кадров, был обновлен президиум и политсовет. Господин Федорищев также заявлял, что «будет исключать из партии "негодяев", пока ему не запретили это делать».

О том, как губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев решил проверить футбольных агентов, читайте в материале «Судей ему мало».

Андрей Сазонов, Самара