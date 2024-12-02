Вячеслав Федорищев анонсировал очную ставку с Владимиром Аветисяном, Александром Милеевым и Павлом Андреевым

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о приглашении бизнесмена Владимира Аветисяна, депутата Александра Милеева и футбольного агента Павла Андреева на общественное мероприятие под названием «Очная ставка». Оно пройдет 20 декабря в самарском дворце спорта имени В.Высоцкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Почему мероприятие так называется? Потому что самое страшное, что может быть, это когда ты замалчиваешь многие факты. Мы пригласим людей, которые ассоциируются с накопившимися задачами. С Владимиром Аветисяном мы собираемся обсуждать наш проект по эффективному использованию ресурсов, которые были переданы региональными и муниципальными властями в собственность бизнеса. Господин Милеев, наш однопартиец и спортсмен, который, как говорят, имеет отношение к исчезновению предприятия "Родник". Павла Андреева я также приглашаю на открытое обсуждение накопившихся вопросов. Я буду направлять официальные приглашения каждому раз в три дня во избежание ощущения, что мы кого-то не позвали. Жизнь непростая, жизнь сложная и нам нужно наших людей, которые нас любят и которые нам доверяют, оберегать. Поэтому в прямом эфире и без склеек будет открытый диалог»,— рассказал губернатор.

Ранее Вячеслав Федорищев попросил правоохранительные органы провести проверку деятельности футбольного клуба «Крылья Советов» на предмет возможного мошенничества, нецелевого расходования средств или их незаконного присвоения. Губернатор дал понять, что больше всего его интересует сотрудничество «Крыльев» с одним из наиболее успешных российских агентов Павлом Андреевым. Глава региона также отметил, что «не стоит демонизировать никакие понятия, а агенты — нормальная практика в профессиональном спорте», при этом «речь идет о махинациях с бюджетными деньгами».

По словам Вячеслава Федорищева, Павел Андреев сообщил помощнику самарского губернатора Дмитрию Яковлеву, что «никуда не приедет».

Андрей Сазонов