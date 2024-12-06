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Коммерсантъ FM
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Армия России взяла Пустынку и Сухие Ялы в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль населенных пунктов Пустынка и Сухие Ялы в ДНР. Пустынка находится к югу от Покровска, Сухие Ялы — на юго-западе от Курахово.

По данным ведомства, с 30 ноября по 6 декабря вооруженные силы нанесли шесть ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики Украины, инфраструктуре ее военных аэродромов, а также по арсеналам и местам дислокации формирований ВСУ. Все цели ударов были достигнуты, добавило Минобороны.

1 декабря министерство отчиталось о взятии населенных пунктов Петровка и Ильинка в ДНР. Поселок Ильинка находится на правом берегу Кураховского водохранилища, на другом берегу расположен город Курахово, за который продолжаются бои. 3 декабря армия взяла Романовку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области.

Подробнее о военном конфликте — в материале «Ъ» «Киев ждет особого приглашения».

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