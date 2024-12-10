Причину увольнения экс-директора «Горзеленхозстроя» сменили на «утрату доверия»

В Ярославле директор МБУ «Горзеленхозстрой» Виталий Запевалов уволен «в связи с утратой доверия». На такой формулировке увольнения в суде настояла прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, что в апреле 2024 года господина Запевалова отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве с переплавкой снега в Ярославле.

Прокуратура, проводя проверку, установила, что Запевалов также на протяжении двух лет не предоставлял работодателю сведения в отношения ребенка, что предусмотрено законодательством в отношении муниципальных служащих. Уведомления о невозможности предоставления по объективным причинам сведений не направлялись.

«Поскольку в период проверки руководитель учреждения уволился по собственному желанию, прокуратура Ярославля обратилась с исковым заявлением в суд об изменении основания и формулировки увольнения на увольнение в связи с утратой доверия»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд удовлетворил требования прокурора, решение суда в силу не вступило.

Алла Чижова