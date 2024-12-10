В Ростовской области орденами Мужества посмертно наградили пятерых бойцов СВО

Пятерых бойцов из Аксайского района Ростовской области, погибших в зоне специальной военной операции (СВО), удостоили орденов Мужества. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Орденами Мужества наградили Андрея Шелыганова и Бахриддина Хайдарова из Аксая, Евгения Золотарева из станицы Старочеркасской, Владимира Лисовского из пос. Опытного, а также Александра Ерошенко из пос. Темерницкого.

Государственные награды вручили семьям погибших бойцов глава администрации Аксайского района Константин Доморовский и военный комиссар района Геннадий Сурков.

Анастасия Казуков