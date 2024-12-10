Символ статуса

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о настроениях в мире косметологии и пластической хирургии, где все больше сильнее звучит запрос на натуральность и красивое взросление.

Пластическая хирургия и косметологические процедуры давно перестали быть чем-то удивительным — эти услуги доступны практически каждому, без подробностей о том, где, как и в каких условиях они были выполнены. По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), количество проведенных процедур по всему миру увеличивается ежегодно на 5-10%. В 2022 году было выполнено более 30 миллионов косметологических процедур, причем ботокс и филлеры оставались самыми популярными среди них.

Тем не менее, параллельно с ростом популярности инъекций и пластики, набирает силу и противоположная тенденция — отказ от этих вмешательств (или их минимизация). Многие звезды, включая Памелу Андерсон, Джулию Робертс, Кейт Уинслет и Камерон Диас, публично заявили о своем отказе от ботокса и других инвазивных процедур, предпочитая естественное старение. Эта идея вовсе не новая: регулярно кто-то из знаменитостей бросает нечто подобное в медиа.

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Новое лицо красоты

По мере того, как пластическая хирургия и косметология становятся более доступными, их восприятие в обществе меняется. Если раньше наличие «усовершенствований» могло указывать на высокий социальный статус, то сегодня это скорее символ однотипности и «тиражности». В отличие от этого, естественная красота, даже с ее несовершенствами, становится редкостью, которая ценится все больше. Возрастные изменения, такие как морщины или седина, начинают восприниматься не как недостатки, а как признаки уникальности и жизненного опыта.

«Если посмотреть на современные фотографии действительно состоятельных или интеллектуально выдающихся людей (речь не о певицах, блогерах и актрисах), то в большинстве случаев мы увидим естественные несовершенные зубы, мимические морщины, отсутствие нарощенных волос, ресниц и накачанных губ. Например, наследница косметической империи L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс (самая богатая женщина на планете с состоянием 100 миллиардов долларов) куда меньше ‘’оттюнингована’’, чем любая студентка без гроша в кармане, пытающаяся завоевать Патрики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франсуаза Бетанкур-Майерс

Фото: Charles Platiau (FRANCE - Tags: BUSINESS HEADSHOT / Reuters Франсуаза Бетанкур-Майерс

Фото: Charles Platiau (FRANCE - Tags: BUSINESS HEADSHOT / Reuters

А элита? Британская королевская семья — лысины, морщины, Дональд Трамп — кринж-прическа, несколько подбородков, Эммануэль Макрон — волосы, торчащие из ушей и ноздрей. Думаю, что для этих людей куда более значимо оставить после себя интеллектуальное наследие, чем побыть пару десятков лет желанным сексуальным объектом кого-то более ресурсного.

Когда я работал в глянце на заре своей карьеры, у нас в ходу была фраза ‘’все пытаются стать неповторимыми личностями, ориентируясь на обложку одного журнала’’. Сейчас обложку журнала заменили инфлюенсеры с очень похожим усредненным набором ‘’улучшений’’: виниры, губы, волосы, что любого последователя данного типажа сразу превращает во что-то такое же усредненно-скучное, лишенное индивидуальности», — уверен Сергей Остриков, основатель косметического бренда Ostrikov Beauty Publishing.

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Это подтверждает и аналитика в области социологии. Согласно исследованию, проведенному Университетом Чикаго в 2023 году, около 42% респондентов в возрасте от 18 до 35 лет заявили, что предпочли бы естественный вид без вмешательств, чем «идеальную» внешность, достигнутую с помощью косметологии. Это свидетельствует о том, что молодое поколение, которое традиционно было основной целевой аудиторией индустрии красоты, начинает менять свои приоритеты.

Выделить уникальность

На людей оказывается огромное давление, чтобы соответствовать определенной эстетике. Это давление исходит от разных источников: медиа, социальных сетей, модной индустрии и даже от близкого окружения. В погоне за идеалом, который зачастую недостижим, многие сталкиваются с серьезными последствиями как для своего физического, так и для психического здоровья. Этому есть множество подтверждений.

Красота по своей природе всегда была чем-то редким и субъективным, зависящим от вкусов и культурных норм. Если рассматривать ее через призму иерархии и капитализма, становится очевидным, что красота — это привилегия, доступная не каждому. В обществе, где внешность часто ассоциируется с социальным статусом, не каждый может позволить себе соответствовать общепринятым стандартам. Красота становится своего рода валютой, и в условиях, где она коммерциализируется, лишь немногие могут достичь того уровня внешности, который считается привлекательным. Это подчеркивает разрыв между элитой и остальной частью общества, усиливая ощущение, что красота — это не просто случайное совпадение генов, а результат значительных финансовых вложений и доступа к определенным ресурсам.

Как только косметические улучшения становятся слишком доступными для широкой аудитории, элита начинает искать новые способы подчеркнуть свою исключительность.

«Сегодня глобальный тренд — тихая роскошь, в антиэйджинге это stealth wealth (то есть скрытое богатство), когда пациенты хотят выглядеть максимально естественно, но не на свой паспортный возраст.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паулина Поризкова

Фото: Kevin Kane / Getty Images Паулина Поризкова

Фото: Kevin Kane / Getty Images

Как выглядят сейчас голливудские актрисы категории А? За исключением пары плохих примеров, превосходно. Безусловно, это всегда комплексный подход, включающий гормональную заместительную терапию, спорт, изменение пищевого поведения. Представители праздного класса стараются ухаживать за лицом так, чтобы это не было слишком заметно окружающим, а менее искушенные пациенты, наоборот, выбирают косметические процедуры с очевидными и явно заметными результатами», — отмечает Андрей Искорнев, пластический хирург, главный врач клиники Platinental.

Общественное восприятие красоты начало смещаться от строгих и часто нереалистичных стандартов к принятию естественности и уникальности. Во-первых, усталость от навязанных стандартов красоты привела к переосмыслению того, что считается привлекательным. Фотошоп и фильтры в социальных сетях создали искусственные и недостижимые образы, которые, несмотря на свою популярность, начали вызывать отторжение у части аудитории. В результате, естественные черты лица, морщины, седина и другие признаки старения стали восприниматься как проявление подлинности и индивидуальности, что, в свою очередь, стало ассоциироваться с красотой.

Во-вторых, отказ от косметических процедур стал символом уверенности и силы. В эпоху, когда внешность можно изменить с помощью косметологии и хирургии, сохранение своей естественной красоты может рассматриваться как акт сопротивления против давящих стандартов.

Конечно, полный отказ от всевозможных процедур не подходит всем, есть и будут те, кто продолжит искать способы улучшить свою внешность. И с этим согласен Роман Крихели, основатель Superposition, архитектор, fashion-блогер и стилист. «Мой прогноз таков: люди стареют и дряхлеют, им всегда будет хотеться вернуть ускользающую молодость. Фундаментально это не изменится никогда. А вот в масштабах существенно более мелких, могут быть модными всякие заходы на территорию "красоты естественного старения". Но этот тренд никогда не выйдет из статуса микро и будет уделом осознанных и волевых личностей. При этом всегда будут люди, желающие максимально радикального и быстрого возврата молодости».

Однако главная тенденция заключается в том, что стандарты красоты будут меняться, становясь более инклюзивными и гибкими. Каждый сможет найти свой уникальный путь к самовыражению. Эта эволюция красоты открывает двери для большего разнообразия.

Дарья Богомолова