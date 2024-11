Одеться чтобы победить

5 ноября в США пройдут выборы президента. Пока американцы решают, кого они хотят видеть в президентском кресле, обратим внимание на стиль кандидатов, который, как и их программы, кардинально отличается. Правда, в случае гардероба есть явный победитель и еще более явный аутсайдер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис, 10 сентября 2024

Фото: Brian Snyder / Reuters Первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис, 10 сентября 2024

Фото: Brian Snyder / Reuters

Камала Харрис

Будучи вице-президентом, Харрис, мягко говоря, не привлекала к себе много внимания. От ведущих на радио до комиков из скетч-шоу Saturday Night Live — только ленивый не обыграл тему того, что Камала Харрис стала самым тихим и незаметным вице-президентом в современной истории США. Все изменилось, когда Харрис стала кандидатом от Демократической партии. Оставим политику в стороне и рассмотрим гардероб госпожи Харрис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сенатор Камала Харрис в августе 2019 года Фото: Justin Sullivan / Getty Images Камала Харрис на выступление в Айове, август 2019 Фото: Justin Sullivan / Getty Images Камала Харрис во время своей президентской кампании, 12 сентября 2024 Фото: Anna Moneymaker / Getty Images Камала Харрис, январь 2019 Фото: MediaPunch / Bauer-Griffin / GC Images Джо Байден с женой и Камала Харрис с мужем на праздновании. Пасхи в Белом доме, 1 апреля 2024 Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Следующая фотография 1 / 5 Сенатор Камала Харрис в августе 2019 года Фото: Justin Sullivan / Getty Images Камала Харрис на выступление в Айове, август 2019 Фото: Justin Sullivan / Getty Images Камала Харрис во время своей президентской кампании, 12 сентября 2024 Фото: Anna Moneymaker / Getty Images Камала Харрис, январь 2019 Фото: MediaPunch / Bauer-Griffin / GC Images Джо Байден с женой и Камала Харрис с мужем на праздновании. Пасхи в Белом доме, 1 апреля 2024 Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

В отличие от Хиллари Клинтон, которая делала ставку на американское наследие и отдавала предпочтение Ralph Lauren, Харрис не ограничивается одной маркой. Она любит Chloe (бренд, основанный женщиной и с женщиной же у руля), Tom Ford, Dolce & Gabbana.

При этом Камала Харрис выбирает не только дома высокой моды. Она выходила в свет в вещах масс-маркет брендов — например, Max Mara и Rag & Bone. Очевидно, выбор более демократичных марок обусловлен желанием говорить со своими избирателями на одном языке и поставить себя в противовес вызывающе богатому Трампу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Камала Харрис на торжественном ужине, 14 сентября 2024 Фото: Jemal Countess / Getty Images for Congressional Black Caucus Foundation Сенатор Камала Харрис на гала-ужине, 15 сентября 2018 Фото: Paul Morigi / Getty Images Камала Харрис для обложки журнала Vogue в объективе Энни Лейбовиц, в шерстяном костюме Gabriela Hearst и жемчужных серьгах Tiffany&Co. 7 октября 2024 Фото: VOGUE Камала Харрис выступает на саммите, 29 июня 2023 Фото: Paras Griffin / Getty Images for ESSENCE Камала Харрис перед предвыборным митингом, 17 октября 2024 Фото: Scott Olson / Getty Images Следующая фотография 1 / 5 Камала Харрис на торжественном ужине, 14 сентября 2024 Фото: Jemal Countess / Getty Images for Congressional Black Caucus Foundation Сенатор Камала Харрис на гала-ужине, 15 сентября 2018 Фото: Paul Morigi / Getty Images Камала Харрис для обложки журнала Vogue в объективе Энни Лейбовиц, в шерстяном костюме Gabriela Hearst и жемчужных серьгах Tiffany&Co. 7 октября 2024 Фото: VOGUE Камала Харрис выступает на саммите, 29 июня 2023 Фото: Paras Griffin / Getty Images for ESSENCE Камала Харрис перед предвыборным митингом, 17 октября 2024 Фото: Scott Olson / Getty Images

На своих выступлениях госпожа Харрис чаще всего появляется в брючном костюме, изредка меняя его на вечерние платья (когда того требуют обстоятельства или дресс-код). Любимые брючные костюмы она сочетает с туфлями и ботильонами на среднем каблуке либо с комфортной, но сдержанной обувью. В плане комфорта Харрис отдает предпочтение кедам Converse, предпочитая низкую черную модель Chuck Taylor (либо чуть реже черным беговым кроссовкам Nike).

Камала Харрис своим выбором одежды показывает образ сильной женщины — брючные костюмы и непарные брюки и блейзеры делают ее образ более строгим. Таким гардеробом Харрис хочет показать, что она в первую очередь менеджер и управленец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Камала Харрис выступает на фестивале культуры Essence, 6 июня 2024 Фото: Josh Brasted / FilmMagic Кандидат в президенты США Камала Харрис выступает на сцене в первый день ационального съезда демократической партии, 19 августа 2024 года Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборном митинге, 20 августа 2024 Фото: Anna Moneymaker / Getty Images Вице-президент США Камала Харрис отвечает на вопросы журналистов, 17 сентября 2024 Фото: Win McNamee / Getty Images Камала Харрис перед пресс-конференцией, 19 октября 2024 Фото: Spencer Platt / Getty Images Вице-президент Камала Харрис прибыла в аэропорт Окленда, 21 октября 2024 Фото: Sarah Rice / Getty Images Следующая фотография 1 / 6 Камала Харрис выступает на фестивале культуры Essence, 6 июня 2024 Фото: Josh Brasted / FilmMagic Кандидат в президенты США Камала Харрис выступает на сцене в первый день ационального съезда демократической партии, 19 августа 2024 года Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборном митинге, 20 августа 2024 Фото: Anna Moneymaker / Getty Images Вице-президент США Камала Харрис отвечает на вопросы журналистов, 17 сентября 2024 Фото: Win McNamee / Getty Images Камала Харрис перед пресс-конференцией, 19 октября 2024 Фото: Spencer Platt / Getty Images Вице-президент Камала Харрис прибыла в аэропорт Окленда, 21 октября 2024 Фото: Sarah Rice / Getty Images

Дональд Трамп

Бессмысленно подбирать деликатные формулировки — Дональд Трамп одевается плохо, даже вызывающе плохо. Что удивительно, учитывая его становление. Как говорят англичане, he comes from money (описание человека, который с детства был окружен богатством) — а это предполагает определенный стилистический фундамент. Стиль преппи, костюмы на заказ, сдержанная роскошь — все это уже не одно поколение плотно ассоциируется с так называемым 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дональд Трамп в аэропорту Атланты, 24 августа 2023 Фото: Joe Raedle / Getty Images Дональд Трамп выступает перед сторонниками, 11 ноября 2023 Фото: Scott Eisen / Getty Images Дональд Трамп выступает на собрании, 6 июня 2024 Фото: Justin Sullivan / Getty Images Кандидат в президенты США Дональд Трамп перед предвыборным митингом в Альбукерке, 31 октября 2024 Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Дональд Трамп в аэропорту Атланты, 24 августа 2023 Фото: Joe Raedle / Getty Images Дональд Трамп выступает перед сторонниками, 11 ноября 2023 Фото: Scott Eisen / Getty Images Дональд Трамп выступает на собрании, 6 июня 2024 Фото: Justin Sullivan / Getty Images Кандидат в президенты США Дональд Трамп перед предвыборным митингом в Альбукерке, 31 октября 2024 Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Костюмы Трампа редко сидят хорошо — рукава слишком длинные, плечи не по размеру, а квадратный силуэт делает фигуру бесформенной и карикатурно большой. К тому же он до сих пор отдает предпочтения пиджакам с подплечниками, что сразу бросается в глаза. Господин Трамп пытается компенсировать неудачные костюмы дорогими аксессуарами (например, запонками), но они теряются на фоне неудачного ансамбля.

Кстати, об аксессуарах. Кандидат от республиканцев чаще выбирает красные галстуки, представляя цвет своей партии, однако изредка Дональда Трампа все же можно увидеть в галстуках других цветов. Проблема даже не в оттенках — сами галстуки почти всегда не по размеру. Стандартная длина галстука в завязанном виде — до пряжки ремня, чтобы конец аксессуара немного ее перекрывал. Трамп же отдает предпочтение длинным моделям, которые давно вышли из моды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент США Дональд Трамп, королева Елизавета II, первая леди США Мелания Трамп, принц Чарльз и его супруга Камилла на государственном банкете в Букингемском дворце, Лондон, 3 июня 2019 Фото: Jeff Gilbert - WPA Pool / Getty Images Дональд и Мелания Трампы на ужине в Уинфилд-хаусе, Лондон, 4 июня 2024 Фото: Peter Summers / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Президент США Дональд Трамп, королева Елизавета II, первая леди США Мелания Трамп, принц Чарльз и его супруга Камилла на государственном банкете в Букингемском дворце, Лондон, 3 июня 2019 Фото: Jeff Gilbert - WPA Pool / Getty Images Дональд и Мелания Трампы на ужине в Уинфилд-хаусе, Лондон, 4 июня 2024 Фото: Peter Summers / Getty Images

Хорошим примером плохих пропорций стал визит Дональда Трампа в Букингемский дворец в 2019 году. Соответствуя дресс-коду при знакомстве с королевой Великобритании, Трамп оделся в white-tie — черный фрак, а также белые жилет и галстук-бабочка. Господин Трамп надел слишком длинный жилет, который сильно выглядывал из-под укороченного фрака — и это разрушило весь образ.

Стоит, однако, отметить, что Дональд Трамп сделал одну из своих главных ошибок собственной визитной карточкой. Бейсболки Make America Great Again он надевал как с casual нарядами, так и со строгими костюмами. И если в первом случае они смотрелись уместно, сочетание спортивной бейсболки и строгого однотонного костюма редко выглядит логично. Однако Трамп настаивал на том, чтобы носить красную кепку буквально с чем угодно — в итоге сделав это собственным приемом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дональд Трамп играет в гольф, 2 мая 2023 Фото: Robert Perry / Getty Images Дональд Трамп во время турнира по гольфу, 10 августа 2023 Фото: Mike Stobe / Getty Images Кандидат в президенты США Дональд Трамп прибыл на конвент республиканской партии, 17 июля 2024 Фото: Win McNamee / Getty Images Дональд Трамп и мисс США 2012 Оливия Калпо на церемонии «Мисс Вселенная 2012» Фото: David Becker / Getty Images Дональд Трамп выступает на национальном саммите Израильско-американского совета, 19 сентября 2024 Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Дональд Трамп общается с журналистами, 30 октября 2024 Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Следующая фотография 1 / 6 Дональд Трамп играет в гольф, 2 мая 2023 Фото: Robert Perry / Getty Images Дональд Трамп во время турнира по гольфу, 10 августа 2023 Фото: Mike Stobe / Getty Images Кандидат в президенты США Дональд Трамп прибыл на конвент республиканской партии, 17 июля 2024 Фото: Win McNamee / Getty Images Дональд Трамп и мисс США 2012 Оливия Калпо на церемонии «Мисс Вселенная 2012» Фото: David Becker / Getty Images Дональд Трамп выступает на национальном саммите Израильско-американского совета, 19 сентября 2024 Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Дональд Трамп общается с журналистами, 30 октября 2024 Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

В случае Дональда Трампа пара хороших костюмов, пошитых на заказ, исправила бы ситуацию, однако он предпочитает уверять общественность, что журналисты и фотографы дорисовывают ему живот с помощью ИИ-технологий. Электорат Трампа редко обращает внимание на то, как сидит костюм или какой длины галстук, но в случае победы он будет президентом. А для главы страны такие вещи все-таки важны — встречают, как известно, по одежке.

Илья Петрук