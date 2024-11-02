Одеться чтобы победить
Стиль кандидатов в президенты США
5 ноября в США пройдут выборы президента. Пока американцы решают, кого они хотят видеть в президентском кресле, обратим внимание на стиль кандидатов, который, как и их программы, кардинально отличается. Правда, в случае гардероба есть явный победитель и еще более явный аутсайдер.
Первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис, 10 сентября 2024
Фото: Brian Snyder / Reuters
Камала Харрис
Будучи вице-президентом, Харрис, мягко говоря, не привлекала к себе много внимания. От ведущих на радио до комиков из скетч-шоу Saturday Night Live — только ленивый не обыграл тему того, что Камала Харрис стала самым тихим и незаметным вице-президентом в современной истории США. Все изменилось, когда Харрис стала кандидатом от Демократической партии. Оставим политику в стороне и рассмотрим гардероб госпожи Харрис.
В отличие от Хиллари Клинтон, которая делала ставку на американское наследие и отдавала предпочтение Ralph Lauren, Харрис не ограничивается одной маркой. Она любит Chloe (бренд, основанный женщиной и с женщиной же у руля), Tom Ford, Dolce & Gabbana.
При этом Камала Харрис выбирает не только дома высокой моды. Она выходила в свет в вещах масс-маркет брендов — например, Max Mara и Rag & Bone. Очевидно, выбор более демократичных марок обусловлен желанием говорить со своими избирателями на одном языке и поставить себя в противовес вызывающе богатому Трампу.
На своих выступлениях госпожа Харрис чаще всего появляется в брючном костюме, изредка меняя его на вечерние платья (когда того требуют обстоятельства или дресс-код). Любимые брючные костюмы она сочетает с туфлями и ботильонами на среднем каблуке либо с комфортной, но сдержанной обувью. В плане комфорта Харрис отдает предпочтение кедам Converse, предпочитая низкую черную модель Chuck Taylor (либо чуть реже черным беговым кроссовкам Nike).
Камала Харрис своим выбором одежды показывает образ сильной женщины — брючные костюмы и непарные брюки и блейзеры делают ее образ более строгим. Таким гардеробом Харрис хочет показать, что она в первую очередь менеджер и управленец.
Дональд Трамп
Бессмысленно подбирать деликатные формулировки — Дональд Трамп одевается плохо, даже вызывающе плохо. Что удивительно, учитывая его становление. Как говорят англичане, he comes from money (описание человека, который с детства был окружен богатством) — а это предполагает определенный стилистический фундамент. Стиль преппи, костюмы на заказ, сдержанная роскошь — все это уже не одно поколение плотно ассоциируется с так называемым 1%.
Костюмы Трампа редко сидят хорошо — рукава слишком длинные, плечи не по размеру, а квадратный силуэт делает фигуру бесформенной и карикатурно большой. К тому же он до сих пор отдает предпочтения пиджакам с подплечниками, что сразу бросается в глаза. Господин Трамп пытается компенсировать неудачные костюмы дорогими аксессуарами (например, запонками), но они теряются на фоне неудачного ансамбля.
Кстати, об аксессуарах. Кандидат от республиканцев чаще выбирает красные галстуки, представляя цвет своей партии, однако изредка Дональда Трампа все же можно увидеть в галстуках других цветов. Проблема даже не в оттенках — сами галстуки почти всегда не по размеру. Стандартная длина галстука в завязанном виде — до пряжки ремня, чтобы конец аксессуара немного ее перекрывал. Трамп же отдает предпочтение длинным моделям, которые давно вышли из моды.
Хорошим примером плохих пропорций стал визит Дональда Трампа в Букингемский дворец в 2019 году. Соответствуя дресс-коду при знакомстве с королевой Великобритании, Трамп оделся в white-tie — черный фрак, а также белые жилет и галстук-бабочка. Господин Трамп надел слишком длинный жилет, который сильно выглядывал из-под укороченного фрака — и это разрушило весь образ.
Стоит, однако, отметить, что Дональд Трамп сделал одну из своих главных ошибок собственной визитной карточкой. Бейсболки Make America Great Again он надевал как с casual нарядами, так и со строгими костюмами. И если в первом случае они смотрелись уместно, сочетание спортивной бейсболки и строгого однотонного костюма редко выглядит логично. Однако Трамп настаивал на том, чтобы носить красную кепку буквально с чем угодно — в итоге сделав это собственным приемом.
В случае Дональда Трампа пара хороших костюмов, пошитых на заказ, исправила бы ситуацию, однако он предпочитает уверять общественность, что журналисты и фотографы дорисовывают ему живот с помощью ИИ-технологий. Электорат Трампа редко обращает внимание на то, как сидит костюм или какой длины галстук, но в случае победы он будет президентом. А для главы страны такие вещи все-таки важны — встречают, как известно, по одежке.