Радий Хабиров представил Курултаю кандидатуры премьер-министра и вице-премьеров

Глава Башкирии Радий Хабиров направил в региональный парламент письмо о согласовании назначения Андрея Назарова премьер-министром республиканского правительства. Об этом господин Хабиров сообщил сегодня на совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Башкирии Фото: пресс-служба главы Башкирии

«На мой взгляд, правительство в прошедший период работы вполне справилось со своими задачами»,— прокомментировал он.

Также глава региона назвал кандидатов на должности вице-премьеров. Первыми заместителями Андрея Назарова могут быть утверждены Рустам Муратов и Урал Кильсенбаев, заместителями — Азамат Абдрахманов, Рустем Газизов, Ирек Сагитов, Наталья Полянская, Александр Шельдяев и Ильшат Фазрахманов.

19 декабря Курултай Башкирии должен рассмотреть предложение Радия Хабирова, и в тот же день он намерен назначить министров. Таким образом, состав правительства будет утвержден.

Как сообщал «Ъ-Уфа», правительство Башкирии ушло в отставку после выборов главы региона в сентябре. Члены Кабмина продолжали работать в статусе исполняющих обязанности. 9 сентября господин Хабиров заявил, что намерен предложить на согласование Курултаю кандидатуры премьер-министра и заместителей премьер-министра в короткие сроки, а решения будут приняты «без долгих рассуждений», чтобы «переназначиться — и вперед в бой».

Наталья Балыкова