Радий Хабиров вступит в должность главы Башкирии 12 сентября

Инаугурация главы Башкирии назначена на 12 сентября. Об этом сообщил Радий Хабиров, победивший, по предварительным итогам регионального Центризбиркома, в выборах.

«Со вступлением в должность нового главы республики правительство подает в отставку. При этом мы не будем создавать управленческий вакуум — будет подписан указ об исполнении обязанностей. В течение очень короткого времени я внесу предложения в парламент по кандидатурам премьер-министра и заместителей премьер-министра»,— сказал он, добавив, что сохранит преемственность в управленческой команде, с которой прошел «не самые легкие годы».

Кандидатуры эти, по словам господина Хабирова, уже обсуждались, и решения будут приняты «без долгих рассуждений», чтобы «переназначиться — и вперед в бой».

Наталья Балыкова